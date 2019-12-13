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مفسرة أحلام تكشف معنى ارتداء الفتاة للفستان الأبيض في المنام

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:02 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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كشفت مفسرة الأحلام، أحلام السيد، عن تفسير رؤية الفتاة نفسها ترتدي الفستان الأبيض في المنام.

وأوضحت "السيد"، خلال حوارها مع برنامج "3 ستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أنه عندما ترى الفتاة نفسها ترتدي فستان أبيض بدون أصوات وزغاريد وطبل ورقص، فهذا يكون أمر جيد، وعلى قدر جمال الفستان الذي ترتديه يكون العريس ملائم لها، لقول الله سبحانه وتعالى: " هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ".

وأكدت مفسرة الأحلام، أنه حال كان الفستان الذي ترتديه الفتاه قصير فهذا يعني أن العريس غير جيد من ناحية الدين، ولو كان ضيق عليها بشدة فهذا يعني أنه بخيل جدًا، ولو كان الفستان فضفاض وغير متناسق، فهذا يعني أن العريس لن يكون شخص شيك ومهندم.
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