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احذر يا أهلي.. نجوم الزمالك "فشلة" في القلعة الحمراء

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:58 م
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كهربا ومرتضي منصور
كهربا ومرتضي منصور
علاء خليف
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أعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة، التعاقد رسميًا مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق وديسبورتيفو أفيس البرتغالي، لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من شهر يناير المقبل، وذلك بعد فسخ اللاعب تعاقده بالتراضي مع النادي البرتغالي.

وذكرت تقارير صحفية أن محمود "كهربا" سوف يحصل على 9 مليون جنيه سنويًا مع النادي الأهلي، بالإضافة لسداد إدارة القلعة الحمراء قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي البرتغالي والمقدر قيمته بـ 400 ألف يورو.

وانضم محمود عبد المنعم كهربا لقائمة اللاعبين الذين لعبوا في صفوف "القطبين" الأهلي والزمالك والتي تضم العديد من الأسماء والنجوم أبرزهم، رضا عبد العال، وحسام حسن، وإبراهيم حسن، وأيمن شوقي، وفيليكس، ومحمد عبد الله، واسلام الشاطر، ومعتز إينو، ومؤمن زكريا، وصبري رحيل، وأحمد حسن، وإبراهيم سعيد، وعصام الحضري، وحمودي .

ويُطارد "كهربا" بعد انضمامه للنادي الأهلي "كابوس" الفشل الذي لاحق عدد من نجوم الزمالك الذين ارتدوا القميص الأحمر خلال السنوات الماضية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز نجوم الزمالك الذين فشلوا بعد الانضمام للنادي الأهلي:-

1- طارق السعيد:
واحد من نجوم النادي الزمالك حقق معه العديد من الألقاب والبطولات، ولكن رفض مدرب الأبيض "كاجودا" انضمامه للفريق بعد رحلة احترافية في بلجيكا، لينتقل لصفوف النادي الأهلي موسم 2006 – 2007، ولكن طاردته الإصابات، وفشل في حجز مكان في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر، ليضطر للرحيل سريعًا عام 2008.

2- صبري رحيل:
بعد تألقه مع الزمالك في مركز الظهير الأيسر قرر النادي الأهلي الدخول في مفاوضات معه لتدعيم الجبهة اليسري بالفريق، لكن بعد بداية جيدة مع الفريق الأحمر بدأ مستواه في التراجع بشكل كبير وابتعد عن التشكيل الأساسي للفريق وأصبح حبيس دكة البدلاء ليقرر الرحيل وانتقل بعدها للاتحاد السكندري.

3- نادر السيد:
واحد من أبرز حراس المرمي في تاريخ الزمالك والكرة المصرية انتقل للنادي الأهلي عام 2005 ليسجل اسمه ضمن النجوم الذين لعبوا ضمن صفوف "القطبين"، ولكن تألق عصام الحضري حارس الأحمر حال دون مشاركته بشكل أساسي مع الفريق مما دفعه للرحيل رافضا دور "الموظف" مع الأهلي.

4- معتز إينو:
انضم معتز إينو لاعب الزمالك السابق لصفوف النادي الأهلي موسم 2008 – 2009، استمر مع الفريق لمدة موسمين، ولكن كان مانويل جوزيه يعتمد عليه في بعض المباريات فقط ولم ينجح في حجز مكان دائم في التشكيلة الاساسية للأحمر، بعدها أصبح جليس دكة البدلاء فترة زمنية قبل أن يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء.

5- محمد صديق:
كان أحد أبرز نجوم خط الدفاع في نادي الزمالك انتقل لصفوف النادي الأهلي موسم 2006 – 2007، ولكنه لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأحمر ولعب عدد محدود من المباريات مع الفريق مما دفعه لاتخاذ قرار الرحيل مبديًا ندمه على قرار انضمامه للقلعة الحمراء.

6- جمال حمزة:
يعد جمال حمزة واحد من نجوم القلعة البيضاء شارك مع الزمالك في العديد من المباريات وحقق معه بعض النجاحات والبطولات، ولكنه انتقل بشكل مفاجئ للنادي الأهلي عام 2010 لخوض تحدي جديد، وانضم وقتها لمعسكر الفريق في ألمانيا، ولكن لم يكمل المعسكر وعاد وفسخ تعاقده قبل المشاركة في أي مباراة مع الفريق.

7- أحمد حمودي:
لعب "حمودي" ضمن صفوف الزمالك موسم 2015- 2016 معارًا من بازل السويسري، وقدم أداء جيد مع الفارس الأبيض لينتقل بعدها لصفوف الباطن السعودي، ثم انضم للأهلي موسم 2017 – 2018 ولكنه فشل في حجز مكان في التشكيل الأساسي للأحمر وظل جليس دكة البدلاء، قبل الاستغناء عنه الصيف الماضي.
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