لوشيسكو: ليس لدينا خيار آخر سوى الفوز على الترجي

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفرؤق الأول للكرة بنادي الهلال، اليوم الجمعة، عن مواجهة فريقه المنتظرة، أمام الترجي التونسي، والمقرر اقامتها غدا، ضمن منافسات الدور الثاني من كأس العالم للأندية.



وقال لوشيسكو في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: "طريقة فريقنا تختلف عن الترجي الذي هو فريق بدني أكثر، ونحن فريق يضم نوعيات فنية في جوانب أخرى من اللعبة، لكن هذا لا يعني أنني أتوقع نتيجة المباراة".



وتابع: "مباراة الترجي ستكون مواجهة بين فلسفتين كرويتين مختلفتين، وسوف نرى من سيخرج فائزا، شاهدنا الترجي ونعرف أنه فريق بدني بالدرجة الأولى، وأيضا يتمتع بالجودة من منتصف الملعب، فريق ذو خبرة ونضوج وثقة".



وأضاف: "سنقاتل في مباراة الغد ونعرف أن هذه المباريات هي نهائية، وبالنسبة إلينا نهائي البطولة هو غدا، لذلك يجب أن نفوز في هذه المباراة، لا توجد نتيجة أخرى، نحن مستعدين ونمتلك الإرادة القوية لتحقيق هذا".



وأكمل لوشيسكو: "وصلنا إلى هنا بعد نجاحنا المهم في دوري أبطال آسيا، كلنا حماس للمجيء إلى هنا، وندرك جيدا أن المباراة المقبلة هي أن نكون أو لا نكون، بالنسبة إلينا الهدف هو المباراة المقبلة، وكل المجموعة مستعدة ومتحمسة ونريد أن نمضي وقتا جيدا في قطر".



وانهى لوشيسكو حديثه قائلا؛ "أتوقع أن تكون مواجهة الترجي صعبة، فحن فريقان نلعب كرة القدم بطريقة مختلفة، الترجي فريق بدني أكثر، نحن فريق نحب السيطرة على المباريات، والنتيجة ستحسمها التفاصيل".



