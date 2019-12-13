مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر رابط مجاني KSA Sport HD

تقام بعض المباريات الهامة اليوم الجمعة الموافق 13 / 12 / 2019، يأتي على رأسها مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها عند انطلاقها.

ويرصد لكم " الفجر الرياضي " مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الليجا "الجولة الـ17"

ألافيس x ديبورتيفو ليجانيس، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءا بتوقيت تونس، و8:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 3.

مواعيد مباريات اليوم في البوندزليجا "الجولة الـ15"

هوفنهايم x أوجسبورج، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:30 مساءا بتوقيت تونس، و7:30 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ18"

ليل x مونبيليه، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءا بتوقيت تونس، و7:45 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ11"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمباراة الاتفاق ضد الفتح، في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

النصر x التعاون، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:45 مساءا بتوقيت تونس، و4:45 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

رجاء بني ملال x حسنية أغادير، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:00 مساءا بتوقيت تونس، و4:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.



