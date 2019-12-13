Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرئيس الفرنسي: لن نتنازل عن موقفنا الثابت أمام استفزازات تركيا بليبيا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:46 م
Advertisements
الرئيس الفرنسي - ماكرون
الرئيس الفرنسي - ماكرون
وكالات
Advertisements

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الجمعة، عن عقد اجتماعا ألمانيا إيطاليا فرنسيا، في وقت سابق من صباح اليوم؛ لبحث الوضع في ليبيا.

وقال الرئيس الفرنسي، في مؤتمر صحفي له على هامش قمة الزعماء الـ 27، إنه "اجتمع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي لبحث تطورات الوضع في ليبيا".

كما أشار ماكرون، إلى "تمسك الاتحاد الأوروبي بالمسار السياسي، الذي تقوده الأمم المتحدة في البلاد"، منوهاً بأن الاتحاد الأوروبي متضامن بالكامل مع اليونان وقبرص إزاء استفزازات تركيا في المتوسط، وقال: "لن نتنازل عن موقفنا الثابت أمام استفزازات تركيا".

ويذكر أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، كان أعلن يوم أمس الخميس، بدء المعركة الحاسمة على طرابلس، وأمر جميع قواته بالتحرك لتحريرها واستعادتها من أيدي الميليشيات المسلحة، تزامناً مع تصاعد التوتر في منقطة جنوب وجنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، بعد إعلان تركيا توقيع اتفاقية مع حكومة الوفاق الليبية في طرابلس؛ لتعزيز التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية.

هذا وتحركت الكتيبة 646 مشاة، وهي أقوى كتائب في الجيش الليبي، صباح اليوم، باتجاه محاور المعارك بالعاصمة الليبية طرابلس، لمساندة الوحدات العسكرية المتواجدة هناك والمشاركة في العمليات القتالية ضد الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، تمهيداً لتحرير طرابلس.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب، إن "الجيش يتقدم شيئاً فشيئاً باتجاه وسط العاصمة وسيطر على مناطق وأحياء رئيسية في طرابلس، بإسناد ودعم ناري من سلاح الجو، وكذلك بتمهيد مدفعي من القوات البرية"، لافتاً إلى أن "الجيش سيدفع بقوات أخرى نحو طرابلس خلال الساعات القادمة".

كما أشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش إلى أن "قوات النخبة، التي تضم أفضل الجنود بالجيش الليبي وأكثرهم تدريباً ومهارة، انضمت أيضاً للمعارك لتنفيذ عمليات محددة تستهدف الخطوط الخلفية للميليشيات المسلحة في مواقعها"، متوقعاً أن تصنع فارقاً كبيراً في محاور القتال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ماكرون ليبيا تركيا الرئيس الفرنسي

أخبار تهمك

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يومين

أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شرط مثير في عقد جوارديولا يقربه من برشلونة

منذ ساعة الا ربع

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ أقل من ساعة

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

عاجل - موعد مباراة كهربا الأولي مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد توقيعه رسميا.. موقف لا ينسى بين كهربا ومدرب الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يعلق على أنباء إيقاف عملية طرابلس

اتهام رسمي.. الجيش الليبي يتهم قطر وتركيا بتمويل الإرهاب

الجيش الوطني يكشف عن 2 مليار دولار صرفت لتنظيم الإخوان من أموال ليبيا

خالد المحجوب: رصدنا صور وأسماء المقاتلين الإرهابيين في ليبيا تدل على تعاونهم مع داعش

تقرير لـ"مجلس الأمن" يؤكد نزوح 10 آلاف ليبي جراء الاشتباكات

الجيش الليبي يعلن استهدف عدة مواقع لإقلاع الطيران التركي المسير

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

04:28 م

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

03:11 م

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

04:00 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status