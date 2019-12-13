والد نيمار يضفي مزيدا من الغموض حول مستقبل نجله

أضفى والد النجم البرازيلي ولاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا مزيداً من الغموض حول مصير نيمار من البقاء في صفوف باريس سان جيرمان.

ورفض والد نيمار تسليط الضوء حول الشائعات التي تربط نجله بالعودة لبرشلونة، وذلك في المقابلة التي أجراها لإذاعة كادينا سير الإسبانية.

وقال نيمار الكبير: " ما يحتاجه نيمار حالياٌ هو اللعب بإنتظام في الملعب وتحقيق الفاعلية خلا المباريات".

وتابع: " بالحديث حول مستقبل نيمار، فالأمر واضح جداً، نيمار مرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان، إنه سعيد وبحالة جيدة، نأمل في أن يحقق أهدافه هذا الموسم".

وبسؤاله حول شكوى نيمار لناديه السابق برشلونة، أضاف: " هذا النزاع القانوني ليس جديداً، إنها مشكلة تخص تعاقده مع برشلونة، قبل أن يرحل نحو باريس سان جيرمان".

ورفع نيمار دعوى على ناديه السابق برشلونة، للمطالبة بحصوله على مبلغ 43.6 مليون يورو، بالإضافة لـ 10% من المبلغ، وذلك بعد تصريحات بارتوميو بحقه عقب انضمامه لنادي باريس سان جيرمان.

والتحق نيمار بنادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 بعد أن دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو، في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ويرتبط نيمار بالعودة لناديه السابق برشلونة في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.