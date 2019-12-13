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جماهير الحمام تتعدي على حكم مباراتهم أمام البلدية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:44 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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اعتدي أحد جماهير نادي الحمام علي عمرو رمضان حكم اللقاء بين فريقي بلدية المحلة والحمام في اللقاء الذي يجمعهما اليوم بالجولة الثامنة للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

وذلك بعد إطلاق الحكم نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1، وجاء الهجوم علي الحكم بسبب اعتراض جماهير الحمام علي قرارات الحكم.

وتدخلت قوات الأمن المسئولة عن تأمين المباراة، لفض الاشتباك بين الجماهير وحكم المباراة.

وتم نقل جماهير البلدية من خلف دكة بدلاء والجهاز الفني لفريق الحمام، لتكون خلف دكة بلدية المحلة، لمنع الاشتباك بين الجماهير وفريق الحمام.

وتقدم محمود شهاب بهدف عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، قبل أن يتعادل يايا كونيه بالدقيقة 37 من زمن الشوط، لينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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