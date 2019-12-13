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فالفيردي يكشف حقيقة تأجيل الكلاسيكو.. ويتحدث عن التهديدات التي تتصدر الصحف!

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:43 م
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فالفيردي
فالفيردي
علي نبوي
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اعترف الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بصعوبة مواجهة فريقه غدًا أمام ريال سوسيداد في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"في أخر موسمين فزنا في ملعب سوسيداد، لكن الآن موسم سوسيداد رائع، هذه من أصعب المباريات، ستكون مواجهة صعبة للغاية".

وأضاف :"في المباراة الاخيرة ضد سوسيداد في كامب نو، كلفنا كثيرا حتى فزنا عليهم، ضغطوا عاليا بقوة، وغدا ستكون مواجهة صعبة للغاية في أنويتا، هم أقوياء جدا في ملعبهم".

وتابع :"نعرف أن الكلاسيكو يتصدر عناوين الصحف، وخاصة من الناحية الامنية، لكن نحن لا نفكر ابعد من مباراة الغد، 3 نقاط في أنويتا، هي نفسها 3 نقاط في الكلاسيكو، نقاط الغد بنفس أهمية نقاط الكلاسيكو".

وأشار :"لم يخبرني أحد بأي شيء حول خطورة لعب الكلاسيكو، لا يوجد قلق، لذلك نحن نركز على مباراة الغد حاليا".

وأوضح :"يجب ان نفكر الان في مباراة أنويتا، نعم أعتقد الكلاسيكو سيلعب في وقته".

وعن مستقبل راكيتيتش مع برشلونة :"نحن نلعب الآن على عدة جبهات، وعندما يقترب سوق الشتاء تبدأ الأسئلة، ولكن علينا أن نواجه التحديات أولا، راكيتيتش يلعب بشكل جيد ومنتظم، هذا لأنه يستحق ذلك".

وحول جاهزية أرثور قال :"آرثور عاد من التركيز مع منتخب البرازيل وهو يعاني من ألم في الضامة، كما حصل معه الموسم الماضي، بعد المباراة ضد أتلتيكو في واندا ميتروبوليتانو، كان يجب أن يرتاح، بسبب مشاكل في الضامة، وأشك في أنه سيلعب غدا".

وأوضح :"اللاعبون يفكرون دائما في التحدي القادم، ويعرفون صعوبة الفوز في أنويتا، سنفكر في الكلاسيكو بعد انتهاء المباراة ضد سوسيداد".

وواصل :"سوسيداد يحاول الحصول على الكرات من الخلف، وميرينو وأوديغارد يتواصلان مع أولئك في الأمام، من الوسط والمهاجمين، اراهم في تألق جيد هذا الموسم".

وأتم حديثه بالأنباء التي تربط فيدال بالانتقال إلى إنتر ميلان قائلا :"إنها المعلومات التي لا تأتي منا ولكن من إنتر ، السوق لم يبدأ بعد، لا يزال لدينا ثلاث مباريات قبل نهاية العام ، ونحن نعتمد عليه وسنرى بعد ذلك".
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فالفيردي رياضة التهديدات الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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