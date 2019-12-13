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تركيا تستدعي السفير الأمريكي لدى أنقرة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:38 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، عن استدعاء السفير الأمريكي لدي أنقرة ديفيد مايكل ساترفيلد، على خلفية اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي قرار الإبادة الأرمنية المزعومة.

وأوضح مراسل الأناضول بناء على مصادر دبلوماسية، أن سدات أونال نائب وزير الخارجية التركي، أبلغ السفير الأمريكي رفض تركيا لقرار مجلس الشيوخ حول الإبادة الأرمنية المزعومة.

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد السفير الأمريكي ساترفيلد للأناضول، أن موقف الإدارة الأمريكية لم يتغير حيال أحداث 1915، وأن وجهة نظرهم تجلت في البيان الأخير للرئيس ترامب في أبريل الماضي حول الأحداث.

يشار أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استخدم عبارة "الكارثة الكبرى" لأحداث عام 1915، والتي يعتبر فيها يوم "24 أبريل" يوما لذكرى ما يسمى بـ "الإبادة الأرمنية" المزعومة.

واعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قرار يعتبر أحداث عام 1915 "إبادة جماعية" للأرمن.

وجاء اعتماد مجلس الشيوخ للقرار الذي طرحه كل من السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجرسي بوب مينيديز، والسيناتو الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، في عملية تصويت بالجمعية العامة للمجلس.

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