Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب "الثأر".. التحقيق مع 3 لقتلهم هاربا من الإعدام بالشيخ زايد

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع 3 أشخاص، لاتهامهم بقتل عاطل هارب من حكم الإعدام داخل مزرعة نخيل بطريق مصر إسكندرية الصحراوي إثر خصومة ثأرية بمنطقة الشيخ زايد، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن 4 أشخاص وراء قتل العاطل بداخل المزرعة، نتيجة لخصومة ثأرية سابقة لقيام المجني عليه بقتل نجل المتهم الأول، فذلك قرر المتهم بأخذ الثأر لابنه واستعان بـ3 أشخاص أحدهم لديه معلومات جنائية فيما استعان أيضًا بأبناء شقيقه، فتم القبض على 3 منهم، فيما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار آخر هارب.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل عاطل، نتيجة إطلاق النار عليه، أثناء تواجده بمزرعة بطريق إسكندرية الصحراوى.

بإجراء التحريات، تبين أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية، وكشفت التحريات صدور حكم بالإعدام ضد المتهم فى قضية قتل.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على 3 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، أخذا بالثأر من المجنى عليه، لقتله شقيق أحدهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
Advertisements

أخبار تهمك

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد توقيعه رسميا.. موقف لا ينسى بين كهربا ومدرب الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

منذ حوالي 5 ساعات

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ ساعة

شرط مثير في عقد جوارديولا يقربه من برشلونة

منذ أقل من ساعة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موعد مباراة كهربا الأولي مع الأهلي

منذ ساعة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يومين

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 4 ساعات

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ ساعتين و 43 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

04:28 م

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

03:11 م

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

04:00 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status