بسبب "الثأر".. التحقيق مع 3 لقتلهم هاربا من الإعدام بالشيخ زايد

وكشفت التحقيقات، أن 4 أشخاص وراء قتل العاطل بداخل المزرعة، نتيجة لخصومة ثأرية سابقة لقيام المجني عليه بقتل نجل المتهم الأول، فذلك قرر المتهم بأخذ الثأر لابنه واستعان بـ3 أشخاص أحدهم لديه معلومات جنائية فيما استعان أيضًا بأبناء شقيقه، فتم القبض على 3 منهم، فيما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار آخر هارب.



وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل عاطل، نتيجة إطلاق النار عليه، أثناء تواجده بمزرعة بطريق إسكندرية الصحراوى.



بإجراء التحريات، تبين أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية، وكشفت التحريات صدور حكم بالإعدام ضد المتهم فى قضية قتل.



بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على 3 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، أخذا بالثأر من المجنى عليه، لقتله شقيق أحدهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع 3 أشخاص، لاتهامهم بقتل عاطل هارب من حكم الإعدام داخل مزرعة نخيل بطريق مصر إسكندرية الصحراوي إثر خصومة ثأرية بمنطقة الشيخ زايد، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.