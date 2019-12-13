



أعلن النادي الأهلي، عن تعاقده مع محمود عبدالمنعم "كهربا"، ظهر اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر الجاري، وذلك بشكل رسمي لمدة 4 مواسم ونصف، تبدأ من يناير المقبل.





وقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كهربا للجماهير من خلال نشر فيديو رائع لتقديمه، معلقا عليه "كهربا أهلاوي".





موعد مباراة كهربا ضد الزمالك





ومن المنتظر أن يخوض كهربا أولى مواجهاته مع الزمالك بقميص فريقه الجديد النادي الأهلي، يوم 19 فبراير القادم، في مواجهة ستكون صعبة على المارد الاحمر أمام غريمه التقليد الزمالك، وفي صراع خاص بين اللاعب وناديه السابق.





ويتطلع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي إلى تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات القوية، خلال فترة الإنتقالات القادمة من أجل المحافظة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.





وتعرض صفقة كهربا العديد من الأزمات قبل أن يتمكن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي من حسمها، بانضمام اللاعب لصفوف القلعة الحمراء.





ومن الجدير بالذكر أن كهربا سبق له اللعب في صفوف ناشئين الأهلي قبل الرحيل إلى إنبي، قبل أن يخوض رحلة احترافية ويعود مجددا للدوري المصري عبر بوابة الزمالك، ليرحل عن الفريق متجها إلى أفيش البرتغالي، ليعود أخيرا إلى ناديه القديم الأهلي، فهل سيتمكن اللاعب من مواصلة تألقه في الملاعب المصرية مع المارد الأحمر وإثبات قدراته أمام فريقه السابق الزمالك أم سيتمكن مدافعي الفارس الأبيض من إيقافه.



