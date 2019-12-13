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شرط مثير في عقد جوارديولا يقربه من برشلونة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:40 م
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بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
عبدالقادر عرابي
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كشف تقارير صحفية إسبانية، أن مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب جوارديولا يعيش موسمه الأخير مع النادي السماوي هذا الموسم.

 

ويعيش بيب موسمه الرابع حالياً مع السيتي، وقد بصم على أسوأ بداية له مع الفريق منذ إنضمامه له عام 2016.

 

ويتخلف السيتي حالياً عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي بفارق 14 نقطة، بعد مرور 16 جولة فقط، حيث يحتل المركز الثالث خلف ليفربول وليستر سيتي.

 

وذكرت صحيفتي ديلي ميل وتايمز البريطانيتين أن المدرب الإسباني يمتلك شرطاً يسمح له بالرحيل في نهاية هذا الموسم.

 

ويمتد عقد جوارديولا حتى عام 2021 مع حامل لقب الدوري الإنجليزي، إلا أنه قد يغادر الفريق بنهاية الموسم وفق الشائعات.

 

وكانت شبكة دياريو آس الإسبانية، قد زعمت أن إدارة مانشيستر سيتي تفكر في إنهاء تعاقد جوارديولا مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

 

ويرتبط جوارديولا بالعودة مرة أخرى لناديي بايرن ميونخ الألماني، وبرشلونة الإسباني.

 

وحصل جوارديولا على الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين، حقق من خلالهما معدل نقاط قياسي بلغ 198 نقطة.

 

ويستعد نادي مانشستر سيتي لزيارة ملعب الإمارات الأحد القادم 15 ديسمبر لمواجهة نادي أرسنال، في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

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ريال مدريد رياضة بيب جوارديولا برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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