رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

علق الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق لفريق الأهلي على انضمام محمود عبد المنعم "كهربا" إلى القلعة الحمراء اليوم الجمعة.





أول تعليق من لاسارتي على انضمام كهربا للأهلي

وأعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة عن التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي والزمالك السابق لمدة 4 مواسم ونصف مقبلة تبدأ في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وكتب مارتن لاسارتي المدير الفني السابق لفريق الأهلي على إنستجرام : "كنت اتمنى أن يحدث ذلك في فترة وجودي، هنيئاً للنادي الاهلي".

وأعرب محمود عبدالمنعم كهربا، اللاعب الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالانضمام الى القلعة الحمراء.

وقال كهربا في أول تصريح له بعد التوقيع للأهلي، إنه اهلاوي وكان يتمنى الانضمام للقلعة الحمراء من سنوات.

وتابع كهربا أنه ضحى كثيرا من أجل الانضمام لصفوف القلعة الحمراء مؤكدا أنه سيبذل قصار جهده من أجل النادي الأهلي.

وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف ، تبدأ مطلع يناير المقبل .

جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.