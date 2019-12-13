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ارتفاع طفيف في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:27 م
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مؤشرات مبيعات التجزئة
مؤشرات مبيعات التجزئة
وكالات
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كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكية، عن ارتفاع طفيف فى مبيعات التجزئة لتصعد بنحو  0.2 بالمائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة مع زيادة 0.4 بالمائة خلال الشهر السابق له.

فيما ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية والتي تستثني أسعار السيارات و قطع الغيار بنحو 0.1 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع زيادة قدرها 0.2 بالمائة خلال الشهر السابق له.

وزادت مبيعات السيارات وقطع الغيار بنحو 0.5 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع صعود 1 بالمائة في الشهر السابق له.

فيما ارتفعت مبيعات محطات البنزين بنسبة 0.7 بالمائة في الشهر الماضي، مقارنة مع زيادة قدرها 1.7 بالمائة في أكتوبر السابق له.

أما على أساس سنوي، فإن مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد حول العالم ارتفعت بنسبة 3.3 بالمائة في نوفمبر الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي  بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 96.862.
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الكلمات المفتاحية

مكتب الاحصاءات الامريكية مبيعات التجزئة المبيعات الأمريكية

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