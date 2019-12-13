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"ماريتا وغالية بنعلي" على مسرح شباب العالم بشرم الشيخ

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:21 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن مجموعة من المفاجآت على مسرح هذا العام، والذي من المقرر أن تنطلق فاعلياته اليوم 13 ديسمبر 2019، ثم تستمر عروضه المختلفة على مدار يومي 15 - 16 ديسمبر بعد الافتتاح الرسمي للمنتدى بمشاركة نجمتين من الوطن العربي تمثلان جيلين مختلفين.

يعد الجيل الأول الذي تمثله المطربة التونسية غالية بنعلي والملقبة بـ “سفيرة الغناء العربي"، يشمل أغاني زمن الفن الجميل لكوكب الشرق أم كلثوم وغيرهم من كبار الفنانين، كما ستؤدي خلال أيام المنتدى العديد من الأغاني الخاصة بها والتي تغنيها بأسلوبها المميز وصوتها القوي والعذب، ومن أشهر الأغاني التي قدمتها "بنعلي" أغنية "بنت الريح" والتي وصفت بها نفسها، وكذلك أغنيات "دام دائمًا"، و"لو كان لي قلبان"، و"يا مسافر وحدك"، و"لاموني اللي غاروا مني"، والعديد من الأغاني الرائعة الأخرى.

أما الجيل الثاني فتمثله المطربة اللبنانية الصاعدة ماريتا حلاني، وهي مغنيَةٌ ومؤلفة موسيقيّة وكاتبة أغانٍ لبنانيّة، بدأت مسيرتها الفنيّة في سنٍ مبكرة لم تعتمد فيها على كونها ابنة المطرب عاصي الحلاني، ولكنها استهدفت الوصول لقلوب الشباب العربي اعتماداً على صوتها وموهبتها.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم، منتدي سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء،  ويعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدي في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم؛ ينطلق منتدى هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
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