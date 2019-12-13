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شرم الشيخ تشهد انطلاق مسرح شباب العالم في نسخته الثانية اليوم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:11 م
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محمد المسلمي
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تشهد مدينة شرم الشيخ اليوم افتتاح مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ.

ومن المنتظر أن يشهد مسرح شباب العالم الكثير من العروض الإبداعية التي يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم. ويهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم ومناقشة قضاياهم وعرضها.

كما يشهد مسرح شباب العالم مجموعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية في ظل مشاركة عدد كبير من الشباب المبدعين؛ فمن ضمن المشاركين في مسرح شباب العالم هذا العالم المطربة التونسية، غالية بنعلي، التي ستشارك بحفل غنائي يشهد الكثير من الأغاني الشرقية والغربية. كما تشارك المطربة اللبنانية ماريتا حلاني، بعرض غنائي للمرة الأولى لها، الأمر الذي أعربت عن امتنانها له.

جدير بالذكر أن مسرح شباب العالم يُقام للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، ليكون محورًا يجمع بين مختلف الفنون والثقافات وألوان الإبداع ومنصة للموهوبين لاستعراض مواهبهم وإبداعاتهم أمام شباب العالم.
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