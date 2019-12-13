"الطفل المعجزة".. قصة أحمد أسامة صانع دُمى الأميجرومي

بعمر لم يتجاوز الخمسة عشر عاما وبقلب عاشق للجمال أصبح الطفل المبدع أحمد أسامة محط أنظار الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي لتميزه بمستوى عال في صنع العرائس الكروشيه التي تصل إلى حد الإحتراف التام كأمهر صانع دمى بالتاريخ. على عكس أقرانه لم يخف من رهبة إمساك الإبرة أويرى حرجا في قضاء وقت فراغه بالحياكة فعند مراقبة لم تصنع والدته تولد عشقه للخيوط والأقمشة، وفي وقت ليس بطويل أصبح من المشاركين بفنه في المعارض العربية والدولية وحصد العديد من الجوائز.

بشكل لا إرادي، نتيجة متابعة ما تصنعه الأم، ذهبت يدا "أسامة" للإمساك بالإبرة ثم لضم فيها الخيط، قائلًا لوالدته: "علميني"، لكن لصغر سنه، وقت أن كان في الصف الرابع الابتدائي، نصحته بترك ما بيده، إلا أنه أصر على التعلم.

ومنذ اللحظة الأولى التي حاول فيها "أسامة" صناعة قبعة لدميته لم يستطع التحكم بشكل جيد في الامساك الإبرة، ليجد ملاذه في مجاورة والدته للتعلم بشكل أكبر، قبل أن يبدأ في مشاهدة مقاطع فيديو لاكتساب خبرة أكبر عبر موقع يوتيوب، إلى أن اتقن فن الكروشيه، الذي شرع فيه منذ 3 أعوام.







وبعد محاولات كثيرة لإتمام أول قبعة لدميته شرع أسامة في تعلم شكل جديد من أشكال الكروشيه غير متواجد على النحو الواسع في الدول العربية وهو "الأميجرومي" وهو فن صناعة الدمى بصبغة يابانية مشتقة من الكروشيه، فاكتسبه عن طريق الإنترنت من بوابة إحدى الأكاديميات. لم يتوقف شفغه عند مشاهدة الفيديوهات الخاصة باللون الجديد وحسب بل عزم على الإلتحاق بالأكاديمية اليابانية التي تعلم اصول ذالك العلم، وشق طريقه من المستوى الثاني بها ولحسن استيعابه لما يتلقاه حصل على منحة مجانية للالتحاق بالمستوى الثالث كأول طفل صبي فالجميع كانوا فتيات.

يستعمل "أسامة" عدد آخر من الخامات غير الإبرة والخيط، فجانبهما يستخدم فايبر وسلك لدعم الدمية بهدف منحها قدرة على الحركة، إضافةً إلى خيوط تطريز للعين وشعر حراري، ويستخدم الكثير من الألوان التي تبهر عين من يراها.

"يزهر المرء في المكان الذي ينتمي إليه" تلك العبارة التي لم يخرج عن نطاقها أحمد فقد ذاع صيته بين أسرته وأقرابائه فكانت أسرته الداعم الأول له "والدتي علمتني .. وبابا اتكلف المصروفات كلها"، فبعد إنهاءه لأول دميه له اقترح عليه أحد أصدقاء شقيقته عرض أعماله على صفحات التواصل الاجتماعي.



