كل ما تريد معرفته عن عمليات تجميل الأسنان وطرق المحافظة عليها

شهدت السنوات الأخيرة، تطوراً كبيراً في تخصص طب الأسنان، وخاصةً عمليات التجميل وطرقها، نتيجة للاهتمام الزائد، بهذا المجال، الذي يشغل غالبية الأشخاص، سواء رجال أو نساء، ممن يعانون مشاكل في أسنانهم، كالكسور، أو اعوجاج الأسنان، أو التسوس، أو مشاكل الفك، التي أصبحت الآن تعالج وبفعالية كبيرة، نظراً للتقدم العلمي والكنولوجي بهذا المجال.





ماذا تمثل عملية تجميل الأسنان للإنسان





يحلم كل فرد بالتمتع بأسنان صحية وجميلة، خالية من التسوس والأضرار، التي ترلم صاحبها وتشكل له عبئا ثقيلاً في بعض الأحيان، وكذلك الحفاظ على مظهر الأسنان، واتباع كافة الوسائل والطرق، التي تحافظ على بياضها، وتحميها من الاصفرار.





تجميل الأسنان أمر بالغ الأهمية





وتختلف درجة ثقة الإنسان بنفسه، من فرد لآخر، ويسهم مظهر الأسنان العام، في جزء كبير من الثقة، فعندما تكون الأسنان غير سليمة، وغير لائقة، يفتقد الإنسان لثقته في نفسه، وننصح من يعاني مشاكل في أسنانه، بألا يتردد في إصلاح هذا العيب، مهما كلف الأمر.





مفهوم تجميل الأسنان





ويجب على كل شخص، قبل الذهب إلى الطبيب، أن يعرف ماذا يعني تجميل الأسنان، وأنواعه والتوقيت الملائم للذهاب إلى الطبيب، إضافة إلى التكلفة وهي ما تشغل بال الكثيرون، سواء في مصر أو بقية دول العالم، ونستعرض في السطور التالية كل ما يتعلق بعمليات تجميل الأسنان.





ما المقصود بعملية "تجميل الأسنان"





تهدف عملية تجميل الأسنان إلى العناية بصحة الأسنان وجمالها والتغلب على كافة المشكلات التي تؤثر على قوة الأسنان أو شكلها الجمالي، ولا تقتصر هذه العمليات على تبييض الأسنان، وتشمل عدة أنواع.





أنواع تجميل الأسنان





تجميل الأسنان له عدة أنواع منها: (تقويم الأسنان،تنظيف، زراعة، حشو،تركيبات علاج اللثة، جراحة الفم وتجميل الاسنان بالليزر.

تجميل الأسنان بدأ منذ 1000 عام





ظهرت عمليات تجميل الأسنان على مراحل، واحدة تلو الأخرى، وتعتبر عملية تقويم الأسنان أولى عمليات التجميل التي تم اكتشافها منذ أكثر من 1000 عام قبل الميلاد، حيث تم العثور على بعض الوثائق التي تدل على وجود محاولات لتقويم الأسنان في العصور اليونانية والفرعونية.





الحرب العالمية وتجميل الأسنان





انتشرت عمليات تجميل الأسنان بعد الحرب العالمية الأولى، بصورة كبيرة، حيث اضطر الأطباء إلى القيام بها من أجل إصلاح ما قامت به الحرب في الجنود، ومن هنا ظهرت العديد من عمليات تجميل الأسنان، حيث تمكن الطبيب البريطاني هارولد جيليز من زرع أسنان بديلة للجنود الذين خسروا أسنانهم، كما عالج الكثير من العيوب ووضع القواعد الأولى لجراحة الأسنان التجميلية، بعد أن قام بإجراء حوالي 11 ألف عملية جراحية لأكثر من 5000 جندي.





تكلفة تجميل الأسنان التقديرية





تختلف عملية تجميل الأسنان من دولة لأخرى، كما أن نوع العملية يحدد التكلفة، فعلى سبيل المثال تكلفة تبييض الأسنان بالليزر تختلف عن عملية سد الفراغات الموجودة بين الأسنان أو عملية التقويم، فكل عملية لها سعر معين، ولكن بشكل عام تتراوح تكلفة عمليات تجميل الأسنان في الدول العربية ما بين 1000 إلى 1200 دولار، هذا بالإضافة إلى الكشف والفحوصات وأجر الطبيب.





أفضل الدول في إجراء عمليات تجميل الأسنان





وهناك عدة دول متفوقة في مجال عمليات تجميل الأسنان، مثل مصر وتركيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، وينصح بإجراء أي عمليات تجميللية في تلك البلاد.





تكاليف تجميل الأسنان





وتعد عمليات تجميل الأسنان، هي الأقل تكلفة، مقارنة بعمليات التجميل الأخرى ، ولكنها من العمليات الهامة لأنها لا تستخدم في تحسين المظهر فقط وإنما في علاج بعض الأمراض.





متى تلجأ إلى تجميل الأسنان؟





يذهب الناس لتجميل الأسنان؛ لتبيض الأسنان وقد يكون لدى الفرد مشكلة معينة في بنية الأسنان أو اللثة تؤرق حياته وتجعله غير قادر على العيش بصورة طبيعية فيكون مضطرا إلى عمليات التجميل، منها:





علاج مشاكل اللثة





يعاني كثيرون من مشاكل باللثة، مثل اللثة الحساسة التي تتسبب في تراكم الجير والبكتيريا والبلاك على الأسنان مما يؤدي إلى إصابة الأسنان بالتسوس، وفي بعض الأحيان قد تظهر التهابات شديدة في اللثة وتتكون خراريج، الأمر الذي يعد في منتهى الخطورة لأنه يؤثر على سلامة الجسم كله، ففي هذه الحالة يجب زيارة طبيب الأسنان للقيام بتنظيف اللثة والتخلص من الالتهابات، وبعد ذلك يمكن اللجوء إلى عملية جراحية ولكنها في الغالب تكون الخيار الأخير.





اعوجاج أو انكسار الأسنان





بعض مشاكل الأسنان، مثل اعوجاج أو تكسر أو تسوس في الأسنان، تحتاج اللجوء إلى عمليات التجميل التي ستعالج كل هذه المشكلات من خلال الحشوة البيضاء التي تحسن من مظهر الأسنان، كما أنها تستخدم في حالة وجود فراغات بين الأسنان.





علاج اصفرار الأسنان





يحتاج الفرد العادي إلى تجميل الأسنان، التي تعاني من الاصفرار، فيحتاج إلى اتباع طرق تبييض الأسنان الكثيرة، فالبعض يلجأ إلى وصفات تبييض الأسنان المنزلية التي قد تنجح في حالة وجود نسبة اصفرار قليلة، و يعتبر استخدام بيكربونات الصوديوم من أهم طرق تبييض الاسنان المنزلية حيث ينصح بوضعها على فرشاة الأسنان بدلا من المعجون، غير أن هذه الطرق تحتاج إلى وقت طويل حتى تأتي بالنتيجة المرجوة، في حين أن الجميع يريد أفضل النتائج في وقت قصير.





علاج آثار التسوس





يؤدي تسوس الأسنان، إلى تغيير في حجم وشكل السن، ووجود بقع لا تختفي حتى بعد اتباع بعض طرق تبييض الأسنان سواء في المنزل أو العيادة، أو تباعد غير منتظم بين الأسنان، وكذلك في حالة الأسنان القصيرة أو تغير لونها بعد قطع العصب.





أهم فترة بعد إجراء عملية تجميل الأسنان





يساعد في نجاح العملية، فترة النقاهة، وهي أهم المراحل، لكنها تختلف باختلاف طبيعية العملية، فمعظم عمليات تجميل الأسنان سهلة وبسيطة لا تحتاج إلى فترة نقاهة كبيرة، لكن هناك مجموعة من التعليمات التي يجب اتباعها من أجل الحفاظ على سلامة العملية.





استخدام مبيضات، تحتوي على تركيز كبير من مزيلات حساسية الأسنان، مثل الفلورايد ونترات البوتاسيوم، في حالة تبييض الأسنان، وذلك لأنه بعد انتهاء العملية يشعر الشخص ببعض الألم، فتساعد هذه المبيضات على تخفيف الألم.





استخدام محاليل التبييض بالتناوب مع محاليل الفلورايد ونترات البوتاسيوم.

ضرورة الراحة بعد عملية تجميل الأسنان، ولو ليوم واحد.





مراحل عملية تجميل الأسنان





التخدير





هي أول مرحلة تبدأ بها عمليات تجميل الأسنان سواء كانت زراعة أو تقويم أو تبييض ، وفي أغلب الأوقات يكون تخدير موضعي، ثم تختلف الخطوات بحسب نوع العملية.





وضع مادة بلاستيكية على اللثة





تبييض الأسنان بالليزر يحتاج إلى وضع مادة بلاستيكية، فيقوم الطبيب بوضعها على اللثة حتى يحميها من أشعة الليزر، وبعد ذلك يقوم بوضع مادة أكسجينية بتركيز عالي على الأسنان، حيث تتغلغل هذه المادة إلى السن بواسطة جهاز الليزر، ثم تبقى مادة التبييض على الأسنان لدقائق معدودة، تختلف حسب درجة تلون الأسنان.





كم من الوقت يستغرق تجميل الأسنان؟





لا تحتاج عمليات تجميل الأسنان غالباً، إلى وقت كبير، ولا تتطلب أكثر من ساعتين، فيما تستغرق عملية تبييض الأسنان حوالي نصف ساعة، وبعد انتهاء العملية يمكن للمريض مغادرة العيادة أو المركز الطبي.





شخصيات فنية أجرت عملية تجميل الأسنان





أفصح الكثير من نجوم الفن العرب، على أنهم أجروا عمليات تجميل أسنان، وهناك غالبية منهم رفضت الإفصاح عن حقيقة إجرائهم، أية عمليات، وأهمهم: ( أنغام، إيهاب توفيق، غادة عبدالرازق، السورية جيني أسبر، الكويتية شيماء علي، أصالة، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي، إيهاب توفيق، بجانب هيفاء وهبي.





مخاطر بعد إجراء عمليات تجميل الأسنان





أثبتت الأبحاث أن عمليات التجميل، يجب أن تتم في إطار صحي أولا، وذلك لأن المحاليل التي تستخدم في عمليات تبييض الأسنان تحتوي على نسبة عالية من بيروكسيد الهيدروجين الحارق الذي قد يؤذي الفم إذا حدث أي خطأ ولو بسيط.





حدوث نزيف وتورم وحمى، بجانب والتلوث الموضعي وامتصاص للعظم المحيط، بعملية زراعة الأسنان، لذلك يجب التأكد من مهارة الطبيب الجراح وكذلك تعقيم الأدوات المستخدمة.



