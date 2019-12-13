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"ألوان صبا" تجربة شبابية فنية جديدة في أتيليه القاهرة
الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:04 م
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تجربة شبابية فنية جديدة في أتيليه القاهرة، تُنظمه مؤسسة سلوى علوان للثقافة والفنون والتنمية، وذلك بحضور الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، في معرض "ألوان صبا للفنون التشكيلية، وتبدأ فعالياته الأحد المقبل الساعة السابعة مساءً، ويستمر حتى الخميس.
ويضم المعرض أعمالًا فنية لأكثر من ثلاثين من المبدعين الشباب، الذين يعرضون لأول مرة 60 لوحة متنوعة من سيراميك ورصاص وزيت وفحم وغيرها؛ حيث تعرض اللوحات تجارب شبابية من طلاب المرحلة الثانوية والخريجين الجدد.
كما يشارك طالب بالصف الخامس الإبتدائي ب6 لوحات لتكن تجربة شبابية تنتظر جمهورها ودعم الفنانين والمشاهدين لها.
الفنانون الشباب المشاركون في المعرض، هم: أميرة "عثمان، أحمد صبري، إسلام أحمد، إبراهيم محمد، آلاء محمد، أيه الصبان،آيه علي، إيناس الشريف، خلود أحمد، روان حمدي، رنا خالد، رنا نادر، سارة صلاح، سارة سيد، شمس عبد التواب، صالحة علي، علي عزت، عبد الرحمن عفيفي، فاطمة علاء، فارس عادل، كريم أحمد، محمود عبد الحميد، محمود محمد، مارك جمال، محمد أبولبدة، محمود أشرف، محمد صبحي، محمد الديب، مريم مدحت، محمود بسطامي، ميرا ماجد و نهلة علي".
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