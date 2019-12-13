"ألوان صبا" تجربة شبابية فنية جديدة في أتيليه القاهرة

تجربة شبابية فنية جديدة في أتيليه القاهرة، تُنظمه مؤسسة سلوى علوان للثقافة والفنون والتنمية، وذلك بحضور الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، في معرض "ألوان صبا للفنون التشكيلية، وتبدأ فعالياته الأحد المقبل الساعة السابعة مساءً، ويستمر حتى الخميس.





ويضم المعرض أعمالًا فنية لأكثر من ثلاثين من المبدعين الشباب، الذين يعرضون لأول مرة 60 لوحة متنوعة من سيراميك ورصاص وزيت وفحم وغيرها؛ حيث تعرض اللوحات تجارب شبابية من طلاب المرحلة الثانوية والخريجين الجدد.





كما يشارك طالب بالصف الخامس الإبتدائي ب6 لوحات لتكن تجربة شبابية تنتظر جمهورها ودعم الفنانين والمشاهدين لها.



