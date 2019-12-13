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كارول سماحة تستعد للكريسماس برفقة ابنتها

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:59 م
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كارول سماحة
كارول سماحة
رشا عادل
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نشر الفنانة كارول سامحة، صورة جديدة لها برفقة ابنتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "سماحة"، خلال الصورة تستعد لكريسماس وكانت مرتدية "تيشرت شتوي باللون الأزرق وكان شعرها منسدل واعتدمت في إطلالتها على مكياج ناعم، وأطلت ابنتها بتيشرت باكمام طويلة باللون النبيتي والأبيض.

وعلقت سماحة، على الصورة قائلة: "هل انتم مستعدين".

ولاقت الإطلالة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "ماشاءالله قمر" وأضاف آخر "كلش تشبهك"، وعبر إعجابه بالاطلالة قائلًا:"كتير حلوين الله يحفظهالك".

يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة، فيلم "بالصدفة"، الذي يعتبر أولى بطولاتها السينمائية، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة منير معاصري، وباميلا الكيك، والفيلم من إخراج باسم كريستو.
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