Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالأرقام.. البابا تواضروس يكشف حجم المساعدات التي تقدمها الكنيسة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
كشف البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن حجم المساعدات التى تقدمها الكنيسة وقال: في القاهرة فقط ساهمنا بما يزيد عن 11 مليون جنيه في تزويج الفتيات في 10 شهور، أي أكثر من مليون جنيه شهريًا، وهي أرقام كبيرة، وبالتوازي مع ذلك حالات العلاج الدوائي التي بلغت 12 مليون إضافة للعمليات الدقيقة مثل زرع قوقعة الأذن وفص الكلى التي تخطت 20 مليون، وهي مجرد دليل على حجم العمل، إضافة إلى مساهمات الأطباء وتبرعاتهم.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد نشرت قبل قليل على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض تصريحات البابا تواضروس مع بعض الصحف التى اجرى معها حوارات صحفية.

وقد استقبل البابا تواضروس المطران سيمون مطران الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ببلجيكا مع وفد من الأباء الكهنة وزوجاتهم، أمس في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يأتي هذا اللقاء في نهاية الزيارة التي يقوم بها المطران لمصر حيث زار عددًا من الأديرة بالصعيد وكنائس مصر القديمة بالقاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الكنيسة القبطية البابا تواضروس أخبار مصر

أخبار تهمك

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف

منذ حوالي 4 ساعات

بعد توقيعه رسميا.. موقف لا ينسى بين كهربا ومدرب الأهلي

منذ ثلث ساعة

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 16 ساعة

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ أقل من ساعتين

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ 35 دقيقة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يومين

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يستقبل وفدًا من رؤساء أديرة الرهبان بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية (صور)

البابا تواضروس يستقبل مبعوث بطريرك موسكو (صور)

فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر كهنة الخليج من دير الأنبا بيشوي

البابا تواضروس يستقبل سفير مصر ببلجيكا

"حياة الرضا والسعادة".. كتاب للبابا تواضروس على "الساوند كلاود"

تفاصيل لقاء البابا تواضروس برئيس حي الزيتون

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:11 م

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

04:00 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

02:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status