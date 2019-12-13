بالأرقام.. البابا تواضروس يكشف حجم المساعدات التي تقدمها الكنيسة

كشف البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن حجم المساعدات التى تقدمها الكنيسة وقال: في القاهرة فقط ساهمنا بما يزيد عن 11 مليون جنيه في تزويج الفتيات في 10 شهور، أي أكثر من مليون جنيه شهريًا، وهي أرقام كبيرة، وبالتوازي مع ذلك حالات العلاج الدوائي التي بلغت 12 مليون إضافة للعمليات الدقيقة مثل زرع قوقعة الأذن وفص الكلى التي تخطت 20 مليون، وهي مجرد دليل على حجم العمل، إضافة إلى مساهمات الأطباء وتبرعاتهم.





كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد نشرت قبل قليل على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض تصريحات البابا تواضروس مع بعض الصحف التى اجرى معها حوارات صحفية.





وقد استقبل البابا تواضروس المطران سيمون مطران الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ببلجيكا مع وفد من الأباء الكهنة وزوجاتهم، أمس في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



