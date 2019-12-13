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تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:00 م
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بوابة الفجر
أحمد السيد
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علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على إعلان الأهلي التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الابيض الهارب إلى البرتغال.

وقال منصور في تصريحات صحفية لن نترك حقنا في كهربا وقمنا بتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" شاملة ملف كامل به جميع التفاصيل الخاصة باللاعب.

واضاف: لن نصمت على توقيع كهربا للأهلي، وسيتم تحضير بيان رسمي بموقف النادي سيتم نشره لاحقا.

وقد اعلن النادي الأهلي التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لمدة أربعة مواسم ونصف، في صفقة انتقال حر.


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