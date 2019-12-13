حبس عصابة سرقة المساكن لسرقتهم شقة مدرسة في المعادي



وما أسفرت عنه جهود البحث من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم" ا. م. ا" 20 سنة عاطل، "أ. ج. م" 28 سنة عاطل، و"ز. إ. س" 34 سنة بدون عمل.



واعترافهم بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال السرقات من داخل المساكن بأسلوب " كسر الباب " وأضافوا بارتكابهم 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدي عميلهم " سيئ النية "س. م. أ" 29 سنة صاحب محل للمصوغات الذهبية، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اعترفوا بارتكابهم 7 حادث سرقة من داخل مساكن لأموال ومشغولات ذهبية عديدة.



وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليه لدي عميلهم، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق.



أمرت النيابة العامة، حبس 3 عاطلين لقيامهما بسرقة المساكن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا من الرائد أسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى مفاده تلقيه بلاغا من " ه. م". ح" 40 سنة مدرسة، باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالي 13000 ألف جنيه، مشغولات ذهبية عبارة عن ( سلسلة، 2 خاتم، حلق ) من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.