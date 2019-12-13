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محمد بن راشد: الإمارات.. " أفضل دولة.. نحبها ونعشق ترابها "

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:55 م
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بوابة الفجر
نها محمد
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بعد حصول الإمارات علي المركز الأول في تقارير نهاية العام المتعددة.

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الجمعة، بمشاركة مقطع فيديو من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء علي حسابه الرسمي علي موقع  تويتر، مسلطاً الضوء على بعض المواقع الأولى التي حققتها الإمارات في عام 2019. وعلق سموه علي الفيديو "الإمارات أفضل دولة، نحن نحبها ونعشقها".

وأبرز المقطع التابع للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالإمارات، أيضا صدارة الإمارات عالمياً في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كأفضل دولة على مستوى العالم في هذا المؤشر، ووفقا لتقرير التنافسية الرقمية العالمية لعام 2019.

وحسب تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، فإن الإمارات جاءت في صدارة ترتيب دول العالم في مؤشر مرونة الاقتصاد، كما تصدرت الإمارات دول العالم في مؤشر غياب البيروقراطية، وفقا للتقرير ذاته.

وجاءت الإمارات أيضا في الترتيب الأول عالميا في مرونة قوانين الإقامة، وتصدرت الإمارات دول العالم في ريادة الأعمال، وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2019، واحتلت الإمارات الترتيب الأول بين دول العالم في مؤشر المسؤولية الاجتماعية.

ووفقا لتقرير تنافسية السياحة والسفر جاءت الإمارات كأفضل دولة في مؤشر تغطية شبكة الهاتف النقال.

ووفقا لمؤشر الازدهار لعام 2019 جاءت الإمارات كأفضل دولة عالميا في قلة التبذير في الإنفاق الحكومي، وأيضا مؤشر عمق المعلومات الائتمانية (0-6).

كما جاءت الإمارات الدولة الأفضل في العالم في نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج إلى الإمارات، وأيضا تصدرت دول العالم في مؤشر إنتاجية العمل لكل موظف، وفقا لتقرير مؤشر الابتكار العالمي 2019.

وكشف التقرير عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 أن الإمارات هي أفضل دولة عالميا في سهولة الحصول على الكهرباء.

 

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