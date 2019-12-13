حبس بائع قتل صديقه بطريقة مروعة بسبب خلافات مالية بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من القبض على متهم بقتل "لحام" بقرية شرقية مباشر التابعة لمركز الإبراهيمية.





تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة الإبراهيمية بلاغا باختفاء " س ع س "" 36 عاما لحام مقيم بقرية شرقية مباشر التابعة لدائرة المركز.





وكان المركز قد تلقي بلاغا بالعثور على جثة شخص تتطابق مواصفاته مع مواصفات الشخص المبلغ عنه طافية أعلى مياه المصرف المار أمام قرية المشاعلة التابعة.





تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد غالب رئيس مباحث المركز وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " ع ا ع " باع تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهم حيث وقعت بينهما مشاجرة ثم قام المتهم باستدراج المجني عليه لمكان الواقعة واعتدي عليه بالضرب بآلة حادة ما أدى لوفاته ثم قام بالتخلص من جثته بإلقائها في المصرف.



