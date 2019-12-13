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صورة نادرة لـ فايا يونان وشقيقتها في طفولتهم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:24 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة فايا يونان، صورة جديدة لها برفقة شقيقتها ريحان، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت فايا وشقيقتها ريحان خلال الصورة مرتدين " بلوفر مخطط باللون البيج وبنطلون باللون الاسود وكان شعر فايا منسدل وشعر ريحان مرفوع".


وعلقت يونان، على الصورة قائلة:" يبدو انه ريحان عجبتها البلوزة اكثر مني".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة السورية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا حتي وانتي صغيره وطن كامل" وأضاف آخر "كيوت"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ملاحهم".

ويذكر أن آخر حفلات فايا يونان، حفلتها ضمن مهرجان "التراث المعاصر"بالكويت"، الذي قدمت فيها مجموعة من الأغاني القديمة والجديدة، والتي اسعدت بها جمهورها خلال الحفلة.
صورة نادرة لـ فايا يونان وشقيقتها في طفولتهم
صورة نادرة لـ فايا يونان وشقيقتها في طفولتهم
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