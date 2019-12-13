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"هو أول فرحتي بعد انتظار 11 عاما".. مواطن يناشد الرئيس لعلاج ابنه في سفاجا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:50 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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"بعد انتظار دام لـ11 عامًا، وهو اللي هيبقى سندي في الحياة".. هكذا قال أحمد ربيع أحد مواطني مدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر، بعد أن رُزق بمولوده الوحيد "يوسف"، إلا أن القدر لم يكمل فرحته فأصيب بانسداد في شرايين القلب.

وأصيب "يوسف" بضيق في التنفس، بعد شهرين من الولادة، وبعد رحلة علاج استمرت شهور، أكدت التقارير والأشعة أنه يعاني من انسداد بالقلب، وتم عرضه على مستشفى الدكتور مجدي يعقوب، ولكن تعذر دخوله ليعود الأب حاملًا ابنه وخيبة الأمل تكون مصيره، ولم يجد أحمد ربيع أي ملجأ له، إلا أن يناشد صاحب القلب الرحيم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة؛ لإنقاذ قلب ابنه الوحيد.

وناشد أحمد ربيع والذي يعمل موظفًا بالتربية والتعليم بمدينة سفاجا، كل من يملك المساعدة من المسئولين بالتدخل لإنقاذ قلب نجله الوحيد "يوسف"، الذي يمكث الآن بمستشفى سفاجا بعد رحلة علاج لا نهاية لها.
"هو أول فرحتي بعد انتظار 11 عاما".. مواطن يناشد الرئيس لعلاج ابنه في سفاجا
"هو أول فرحتي بعد انتظار 11 عاما".. مواطن يناشد الرئيس لعلاج ابنه في سفاجا
"هو أول فرحتي بعد انتظار 11 عاما".. مواطن يناشد الرئيس لعلاج ابنه في سفاجا
"هو أول فرحتي بعد انتظار 11 عاما".. مواطن يناشد الرئيس لعلاج ابنه في سفاجا
"هو أول فرحتي بعد انتظار 11 عاما".. مواطن يناشد الرئيس لعلاج ابنه في سفاجا
"هو أول فرحتي بعد انتظار 11 عاما".. مواطن يناشد الرئيس لعلاج ابنه في سفاجا
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