Advertisements
Advertisements
Advertisements

إلزام شركة "العدوي" للضريبة العامة على المبيعات وعدم تحميل "الطرق والنقل" بالقاهرة لأي رسوم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع لتحميل شركة العدوي للمقاولات والإنشاءات المعدنية وبناء السفن لقيمة الضريبة العامة على المبيعات على الأعمال الأصلية وعدم إلزام مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة بسداد أي رسوم.

وأوضحت الجمعية حسبما جاءها من أوراق أنه في تاريخ ٩ سبتمبر عام ٢٠٠٨ سبق لمحافظة القاهرة الإعلان عن مناقصة محدودة لتنفيذ عملية تطوير وتجميل الميادين والمحاور للرئيسية، وكذلك الشوارع والأرصفة، وتضمنت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية أن الأسعار لا تشمل ضريبة المبيعات، حيث إنها على متلقي الخدمة، وتسلم قيمتها للشركة المنفذة لتسليمها إلى مصلحة الضرائب العامة على المبيعات، وقد تقدمت شركة العدوي للمقاولات في المناقصة المشار إليها، وأوردت في عطائها المالي تحفظا يقضي بأن الأسعار غير شاملة الضريبة العامة على المبيعات حيث إنها على متلقي الخدمة، وتمت الترسية عليها، وتحرر العقد بين الطرفين ونص البند الثاني منه أن الأسعار شاملة كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة تأدية الخدمة.

وتابعت الجمعية أنه بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٠٩ اعتمد المحافظ محضر اجتماع لجنة التسعير لبعض البنود المستجدة التي أسندت إلي الشركة، وقد تضمن ذلك المحضر النص على إضافة (١٠%) على الأسعار المتضمنه ضريبة المبيعات حيث إنها علي متلقي الخدمة.

واستكملت أنه بفحص الأوراق قد تبين التعارض بين الأوراق والإجراءات السابقة على التعاقد على النحو السالف بيانه، وأن العقد هو شريعة المتعاقدين كماند أن البنود المذكورة في العقد صريحة لا تحتمل الشك.
Advertisements

أخبار تهمك

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ أقل من ساعتين

3 سيناريوهات أمام فايلر لتوظيف كهربا في الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ 34 دقيقة

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

منذ حوالي 4 ساعات

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يومين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:11 م

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

04:00 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

02:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status