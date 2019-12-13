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مدرب ريال سوسيداد يتحدى برشلونة قبل موقعة الغد

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:46 م
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بوابة الفجر
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تحدث إيمانول المدير الفني لريال سوسيداد عن مواجهة فريقه غدًا أمام برشلونة في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال إيمانول في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"مواجهة البارسا خلقت حماسا كبيرا، لا يوجد تذاكر، الملعب سيكون ممتلئا عن آخره، يعرف الناس قيمة هذه المواجهة".

وأضاف :"لا يوجد طريقة لايقاف ميسي، ولا حتى فالفيردي مدربه، لديه طريقة لايقاف ميسي، آمل أن يكون لديه يوما سيئا ضدنا".

وتابع :"ميسي أفضل لاعب على الإطلاق، وبجانبه لاعبون مميزون وقريبون من مستواه، ولكن نحن أيضا وصلنا بحالة جيدة".

وواصل :"البارسا دائما تقريبا يفوز في كل مباراة، لا يهمهم إذا كان الخصم يضغط عليهم إو يتراجع في الخلف، علينا أن نلعب لعبتناـ ولا ننتظر منهم أن يكون لهم يوم سيء، إذا قدمنا أداءً جيداً غداً، فسنقترب من المنافسة معهم، ويمكن الفوز عليهم".

وأشار :"عليك أن تفعل أشياء كثيرة، وخاصة عندما يكون أمامك خصم مثل البارسا، نلعب اثنان ضد واحد، كلما زادت فعاليتك في منطقة الخصم، كلما اقتربت من الفوز، يجب خلق الفرص واستغلالها لكي تنجح ضد الخصم.".

وأوضح :"البارسا لديه مفاتيح عديدة للفوز، أشياء كثيرة، لديهم الكثير من الحجج ليحققوا الفوز بوجود مثل هذا الفريق الذي لديهم، يجب أن نقوم بعملنا بشكل صحيح، ولا يهمني ما يقوم به البارسا، رغم كل ما لديهم".

وزاد :"الهدف الوحيد هو أن تفخر جماهير أنويتا بهذا الفريق، سنقدم كل شيء من أجل هذا الشعار، والقميص",

واستطرد :"الخصم أمامنا قوي للغاية، لديه معدل تسجيل كبير، أكثر من هدفين في المباراة الواحدة، سيكون الأمر معقدا، لكن في الفريقين لاعبين مميزين، ونحن نلعب في ملعبنا، سنرى ما إذا كنا سنترك النقاط الـ 3 في ملعبنا".

وزاد :"دعم الجماهير مهم جدا، سيكون هناك أوقات في المباراة، نحتاج لدعم جماهير أنويتا".

وأتم حديثه :"لدينا فكرة واضحة عن كيفية لعب البارسا، ولكن بدلا من أن نفكر في المنافس، يجب أن نفكر في أنفسنا، هذا يجعلنا أقرب للفوز".
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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد جيدا برشلونة لاوتارو مارتينيز

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