"المرشدين السياحيين": منتدى شباب العالم سيروج للسياحة في مصر

قال محمد غريب، رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب، إن عقد منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، سيعطي صورة ذهنية جيدة عن مصر، وعن وجود أمن واستقرار في مصر، فضلا على أنه رسالة طمأنة للعالم بالوضع في مصر.





وأشار "غريب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن المنتدى لا تعود فائدته على سياحة المؤتمرات في مصر فقط، بل أن أثره سيكون إيجابيا على قطاع السياحة بصفة عامة، مؤكدًا على زعامة مصر بالقارة الأفريقية.



