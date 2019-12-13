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"المرشدين السياحيين": منتدى شباب العالم سيروج للسياحة في مصر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:45 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد غريب، رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب، إن عقد منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، سيعطي صورة ذهنية جيدة عن مصر، وعن وجود أمن واستقرار في مصر، فضلا على أنه رسالة طمأنة للعالم بالوضع في مصر.

وأشار "غريب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن المنتدى لا تعود فائدته على سياحة المؤتمرات في مصر فقط، بل أن أثره سيكون إيجابيا على قطاع السياحة بصفة عامة، مؤكدًا على زعامة مصر بالقارة الأفريقية.

وأضاف أن مصر بها أنواع مختلفة من السياحة، ولكن من أهمها السياحة الشاطئية والثقافية، لافتًا إلى أن عقد المؤتمرات ستساهم في الترويج للسياحة بمصر بشكل عام.
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