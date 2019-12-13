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جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شاب في ترعة بالبحيرة (صور)
الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:45 م
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إسلام أمين
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تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب اليوم الجمعة في ترعة أمليط التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة في ظروف غامضة.
وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بالعثور على جثة المدعو "منتصر أ.ا" 17 عاما ومقيم بقرية أمليط التابعة لقرية ششت الأنعام بترعة بين قرية أمليط وقرية سيدي مسعود.
وانتقلت الأجهزة الأمنية علي الفور لموقع البلاغ، وتم معاينة الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بالعثور على جثة المدعو "منتصر أ.ا" 17 عاما ومقيم بقرية أمليط التابعة لقرية ششت الأنعام بترعة بين قرية أمليط وقرية سيدي مسعود.
وانتقلت الأجهزة الأمنية علي الفور لموقع البلاغ، وتم معاينة الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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