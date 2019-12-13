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"الفجر الفني" مع نانسي عجرم أثناء توزيعها هدايا على أطفال مؤسسة "راعي مصر للتنمية (صور)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:31 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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رصدت عدسة "الفجر الفني" عدد من الصور للنجمة نانسي عجرم، برفقة مدير أعمالها جيجي لمارا والمستشار امير رمزي. 



ذلك علي هامش حفلتها وقامت بتوزيع الهدايا علي عدد من الأطفال من الأسر تحت خط الفقر.


من ناحية اخري تستعد نانسي، في واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية، تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم والمطرب محمود العسيلي لإحياء حفل خيري كبير داخل الجامعة الألمانية بالقاهرة يوم السبت المقبل 14 ديسمبر.


وتصل النجمة "نانسي" عجرم إلى القاهرة يوم الجمعة وذلك للقيام بالعديد من البروفات الخاصة بالحفل الذي تقدم فيه العديد من المفاجآت لجمهورها، كما يشارك في الحفل أيضا النجم محمود العسيلي الذي يقوم بغناء العديد من أشهر أغانيه للجمهور.


ومن المقرر أن تفتح بوابات الحفل للجمهور في الساعة الرابعة والنصف عصرا وتقوم بختامه النجمة نانسي عجرم بصعودها إلى مسرح الحفل في الساعة التاسعة مساء.


الحفل ينظمه هاي ويف لأحمد غانم ومحمد غانم ومن المتوقع حضور عدد جماهيري كبير نظرا لنفاد معظم تذاكر الحفل الذي تتراوح فئاتها ما بين regular 350 وVIP 1500.
"الفجر الفني" مع نانسي عجرم أثناء توزيعها هدايا على أطفال مؤسسة "راعي مصر للتنمية (صور)
"الفجر الفني" مع نانسي عجرم أثناء توزيعها هدايا على أطفال مؤسسة "راعي مصر للتنمية (صور)
"الفجر الفني" مع نانسي عجرم أثناء توزيعها هدايا على أطفال مؤسسة "راعي مصر للتنمية (صور)
"الفجر الفني" مع نانسي عجرم أثناء توزيعها هدايا على أطفال مؤسسة "راعي مصر للتنمية (صور)
"الفجر الفني" مع نانسي عجرم أثناء توزيعها هدايا على أطفال مؤسسة "راعي مصر للتنمية (صور)
"الفجر الفني" مع نانسي عجرم أثناء توزيعها هدايا على أطفال مؤسسة "راعي مصر للتنمية (صور)
"الفجر الفني" مع نانسي عجرم أثناء توزيعها هدايا على أطفال مؤسسة "راعي مصر للتنمية (صور)
"الفجر الفني" مع نانسي عجرم أثناء توزيعها هدايا على أطفال مؤسسة "راعي مصر للتنمية (صور)
"الفجر الفني" مع نانسي عجرم أثناء توزيعها هدايا على أطفال مؤسسة "راعي مصر للتنمية (صور)
"الفجر الفني" مع نانسي عجرم أثناء توزيعها هدايا على أطفال مؤسسة "راعي مصر للتنمية (صور)
"الفجر الفني" مع نانسي عجرم أثناء توزيعها هدايا على أطفال مؤسسة "راعي مصر للتنمية (صور)
"الفجر الفني" مع نانسي عجرم أثناء توزيعها هدايا على أطفال مؤسسة "راعي مصر للتنمية (صور)
"الفجر الفني" مع نانسي عجرم أثناء توزيعها هدايا على أطفال مؤسسة "راعي مصر للتنمية (صور)
"الفجر الفني" مع نانسي عجرم أثناء توزيعها هدايا على أطفال مؤسسة "راعي مصر للتنمية (صور)
"الفجر الفني" مع نانسي عجرم أثناء توزيعها هدايا على أطفال مؤسسة "راعي مصر للتنمية (صور)
"الفجر الفني" مع نانسي عجرم أثناء توزيعها هدايا على أطفال مؤسسة "راعي مصر للتنمية (صور)
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