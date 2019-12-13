بورصة طوكيو تسجل أعلى مستوي في 2019 بنهاية التعاملات

سجلت بورصة طوكيو أعلى مستوي في العام الجاري، بقيادة قطاعى البنوك وصناعة الصلب مع توقعات بنمو الطلب العالمي مع الوصول للاتفاق تجاري بين واشنطن وبكين.





وارتفع مؤشر نيكي القياسي بنحو 2.55 بالمئة ليسجل 24023.10 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ أكتوبر من العام الماضي.





وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو 1.59 بالمئة ليسجل 1739.98 نقطة في معاملات كثيفة بلغت قيمتها 3.442 تريليون ين (31.68 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى هذا العام.





وقالت مصادر إن الولايات المتحدة اتفقت على تعليق بعض الرسوم الجمركية على السلع الصينية وتقليص أخرى، في مقابل تعهد بكين بزيادة مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية في 2020.





وقال هيرويوكي أوينو، المحلل في سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول: ”الأسواق لم تكن تتوقع أن تخفض الولايات المتحدة الرسوم القائمة، فإذا صدق ذلك، ستكون مفاجأة إضافية“.





وهرع المستثمرون لشراء أسهم القيمة، المنخفضة قياسا إلى أسهم النمو ذات التقييمات العالية، مراهنين على أن اتفاق تجارة أمريكيا صينيا يمكن أن يحقق الاستقرار في الاقتصاد العالمي ويفيد شركات عديدة بدلا من قلة مختارة.





وارتفع مؤشر قطاع البنوك 2.6 بالمئة والتأمين 2.3 بالمئة بعد أن ظلت أسهم الشركات المالية منخفضة لفترة طويلة بفعل أسعار الفائدة السلبية.





وارتفعت أسهم المجموعات المصرفية الثلاث الكبيرة في اليابان - ميتسوبيشي يو.اف.جيه ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية وميزوهو - أكثر من اثنين بالمئة.