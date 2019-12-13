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بعد فوزه بالانتخابات البرلمانية.. الملكة اليزابيث تفوض "جونسون" بتشكيل حكومة جديدة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:14 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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التقى بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الجمعة، الملكة اليزابيث في قصر باكنغهام، في أعقاب فوزه في الانتخابات البرلمانية، التي جرت أمس الخميس، حيث تم تسليمه التفويض لتشكيل حكومة.

وراقبته حشود من السياح لدى وصوله القصر، قبل أن يغادر مرة أخرى بعد ذلك بأكثر من 30 دقيقة.

وكان "جونسون"، قد وعد اليوم بعد فوز حزب المحافظين بالأغلبية الحاسمة في الانتخابات التشريعية، بتنفيذ "بريكست" في موعده المقرر في 31 يناير، مؤكدا خلال توجهه إلى أنصاره في خطاب النصر: "سنغادر الاتحاد الأوروبي كدولة موحدة".

وأكد المفوّض الأوروبي الجديد للسوق الموحدة والرقمية تييري بروتون الجمعة رغبة المفوضية الأوروبية في "إعادة بناء" العلاقات مع لندن خصوصا في القطاع التجاري، بعد فوز رئيس الوزراء البريطاني جونسون في الانتخابات التشريعية.

وقال بروتون عبر إذاعة "ار تي ال" مباشرة من بروكسل "الآن، يجب إعادة بناء العلاقات مع المملكة المتحدة وهي شريك مهم"، متمنيا "عقد" مفاوضات تجارية "متوازنة" مع لندن، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الجمعة، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتم كما كان مقررا في 31 يناير القادم.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي، إن نتيجة الانتخابات العامة وضعت حدا لأي احتمال بإجراء استفتاء ثان للبريكست.

وتابع قائلا: "سنتمكن الآن من تنفيذ خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون تردد أو تشكيك"، مضيفا أنه سيعمل على وضع نظام جديد للهجرة.

وفاز حزب المحافظين بزعامة جونسون بأغلبية كبيرة من المقاعد في البرلمان البريطاني، فمع إعلان نتائج 642 من أصل 650 مقعدا، وصل المحافظون إلى 358، بينما حصل حزب العمال على 203 مقاعد.

وأكد المفوّض الأوروبي الجديد للسوق الموحدة والرقمية تييري بروتون الجمعة رغبة المفوضية الأوروبية في "إعادة بناء" العلاقات مع لندن خصوصا في القطاع التجاري، بعد فوز رئيس الوزراء البريطاني جونسون في الانتخابات التشريعية.

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