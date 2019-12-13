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"نجلا نجيب".. حكاية استشاري نفسي تُعالج طلاب الجامعات من الاكتئاب مجانًا
الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:38 م
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سمر حسن
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قبل عدة أيام، انتشر مقطع فيديو مسرب من تسجيلات آلات المراقبة ببرج القاهرة، يظهر واقعة انتحار المهندس نادر محمد جميل طوسون خريج هندسة حلوان، قفز "نادر" من أعلى الحاجز الحديدي في أحد الطوابق العليا قبل سقوطه جثة هامدة أسفل البرج بسبب مروره بحالة نفسية سيئة دفعته لانتحار، هو ما كشف للمجتمع خطورة ما يمر به طلاب الجامعات والشباب من ضغوط.
قبل نحو عام تقريبا، لاحظت الدكتورة نجلا نجيب استشاري الصحة النفسية ارتفاع حالات الاكتئاب بين طلاب الجامعات بسبب ضغوط الدراسة والامتحانات، فقررت "نجيب" تقديم استشارات نفسية مجانية لطلاب الجامعات يومي السبت والثلاثاء بسرية تامة، في عيادتها الخاصة بمدنية نصر.
قررت "نجيب" منذ عام تقريبًا، تقديم استشارات نفسية مجانية لطلاب الجامعات "لاحظت في الفترة الاخيرة، انتشار الاكتئاب بين طلاب الجامعات أرادت تقديم الدعم لهم، التعامل مع طالب الجامعة أسهل من المراهق لأنه مبيحتاجش موافقة كتابية من الأهل قبل الاستشارة، والجلسة ببلاش لأنه طالب الجامعة معهوش فلوس"، وتطالب "نجيب" بتوفير مركز استشارات نفسية في الجامعات "لازم الجامعات توفر مركز نفسي للطلاب داخل الجامعة، الجامعة الأمريكية فيها مركز نفسي للطلاب".
خلال عام كامل من الجلسات المجانية، كانت أغلب الحالات تعاني من اكتئاب نفسي "جت لي حالات بنات وشباب من كليات عملية ونظرية، لكن معظم الشباب كانوا من كليات الطب والهندسة لأن الشباب يقبلون علي تخصص الهندسة أكثر من البنات"، تعاني أغلب الحالات من مشاكل نفسية بسبب غياب الدعم الأسرى "الطلاب كانوا حاسين أنهم معزولين ومفيش تواصل بينهم وبين أهلهم، وتعاني معظم الحالات من ضغوط في المذاكرة أو ضغوط مالية أو أسرية أو مشاكل في العمل أو إحساس بالوحدة".
تختلف شكل الجلسات علي حسب الحالة، تشرح "نجيب" أنواع الاستشارات النفسية التي تقدمها للطلاب "ممكن جلسات علاج تقليدية أو جلسات جماعية أو علاج بالرسم أو الموسيقى أو الكتابة أو اليوجا لأنه بيخرج طاقة سلبية"، قد نلجأ إلى أحد أفراد الأسرة إذا كانت الحالة متاخرة" إذا كانت حالة المريض صعبة أو في المراحل الأخيرة قبل الانتحار، نلجأ إلي الأسرة لان المريض يحتاج في هذا الوقت للمعاملة الخاصة وتواصل وتفهم لمشاعره، والاستماع لمشاكله وعدم التقليل منها، والحب والدعم الأسري".
تصف "نجيب" حالة الاكتئاب، بأنها حالة من عدم قبول الحياة والإحباط المستمر ويفقد المريض الشغف بالأشياء التي يحبها "لو بيحب الرياضة يبطلها، يبطل يخرج مع أصحابه"، وتتغير ساعات نومه وكمية الطعام التي يأكله"، ويحتاج مريض الاكتئاب إلي استشارات نفسية وجلسات علاج نفسي ودعم الأسرة والاستماع لمشاكله" نحس بيه ونسمع له "، تختلف نوعية وعدد جلسات العلاج علي حسب الحالة، قد يحتاج المريض من 12 إلى 20 جلسة إذا حالته أعلى من المتوسط، وتحتاج الحالات الصعبة إلي الجلسات والدواء.
يرتبط مرض الاكئتاب بعدة عوامل: عامل الوراثة وشخصية المريض والمجتمع والبيئة المحيطة" ممكن شخصية المريض عنده قابلية لاكئتاب، يدخل في اكتئاب بعد رسوب في امتحان أو الطلاق أو موت شخص عزيز عليه، أو ممكن يكون وراثي وجيني من أهله، منقدرش نعزل أحد العوامل"، ترفض نجيب الصورة النمطية للمريض النفسي كمجنون أو شخص خطير" المريض النفسي شخص عادي بيتجوز ويخلف ويحب، عنده خلل في التفكير أو مشاعره مضطربة، يحتاج إلي الراحة والصحة النفسية".
تقدم وسائل الإعلام والأفلام، صورة ذهنية خاطئة عن المريض النفسي بأنه شخص قاتل ومجنون "زي نيلي كريم في مسلسل تحت السيطرة"، المجتمع بدأ يتنبه لخطورة المرض النفسي، ولكن مازال أمامنا طريق طويل بسبب نظرة المجتمع السلبية "الأهل بيرفضوا ابنهم يروح لدكتور نفسي، البنت بتخاف محدش يتجوزها، ويتقال عليها مجنونة"، تلجأ لعيادة "نجيب" حالات أشخاص يعانون من ضغط الشغل أو العنف الأسري أو الحزن بسبب وفاة شخص عزيز "الناس اللي بتجيي العيادة هنا، ناس طبيعية عندها مشاكل زيينا كلنا، ممكن مشاكل بسبب الشغل أو الدراسة أو وفاة حد من أهلهم، كلنا بنمر بمشاكل زيها".
ترفض "نجيب" الحكم علي حالة انتحار المهندس نادر" مقدرش أحكم علي حالة شخص بدون دراسة كاملة، بناخد جلسات كتير عشان نحدد حالة المريض، ولا أعلم ظروفه"، ترى "نجيب" أن المجتمع المصري تنتشر فيه حالات الاكتئاب و الانتحار، ويعتبر الانتحار حالة خاصة سببها مشاعر وتفكير مضطرب "الإنسان الطبيعي عنده غريزة البقاء، عشان كده بيبعد عن الخطر ويحافظ علي حياته، لكن المنتحر وصل لحالة نفسية سيئة والم نفسي فقد بسببه غريزة البقاء، بيخلص من حياته".
يحتاج المريض إلي الحصول علي حقوقه من الاستشاري النفسي : لايفشي أسراره ولا يحكم عليه بشكل سلبي، يحترم موعد الجلسة ويحترم المريض، وأن يحطم الاستشاري كل الحواجز مع المريض، ويساعده علي التفكير بشكل مختلف، ولايعطي نصائح جافة "المريض محتاج حوار مع شخص مؤهل ومتخصص خارج أسرته لتفادي الحكم السلبي، ووصمة العار في الأسرة والنصائح الجافة والرفض من الأهل".
تشرح "نجيب" أصعب الحالات التي واجهتها في الاستشارات النفسية "حالات العنف الأسري وضحايا اصابات الحروق يعانون من مشاكل نفسية بسبب الرفض والتنمر المجتمعي"، تحاول "نجيب" التاكيد علي فكرة مواجهة الشخص للصعوبات "الحياة ليست وردية، دائما نواجه عقبات وصعوبات، وعلينا المواجهة وتخطي المشاكل".
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