"نجلا نجيب".. حكاية استشاري نفسي تُعالج طلاب الجامعات من الاكتئاب مجانًا

قبل عدة أيام، انتشر مقطع فيديو مسرب من تسجيلات آلات المراقبة ببرج القاهرة، يظهر واقعة انتحار المهندس نادر محمد جميل طوسون خريج هندسة حلوان، قفز "نادر" من أعلى الحاجز الحديدي في أحد الطوابق العليا قبل سقوطه جثة هامدة أسفل البرج بسبب مروره بحالة نفسية سيئة دفعته لانتحار، هو ما كشف للمجتمع خطورة ما يمر به طلاب الجامعات والشباب من ضغوط.

قبل نحو عام تقريبا، لاحظت الدكتورة نجلا نجيب استشاري الصحة النفسية ارتفاع حالات الاكتئاب بين طلاب الجامعات بسبب ضغوط الدراسة والامتحانات، فقررت "نجيب" تقديم استشارات نفسية مجانية لطلاب الجامعات يومي السبت والثلاثاء بسرية تامة، في عيادتها الخاصة بمدنية نصر.

قررت "نجيب" منذ عام تقريبًا، تقديم استشارات نفسية مجانية لطلاب الجامعات "لاحظت في الفترة الاخيرة، انتشار الاكتئاب بين طلاب الجامعات أرادت تقديم الدعم لهم، التعامل مع طالب الجامعة أسهل من المراهق لأنه مبيحتاجش موافقة كتابية من الأهل قبل الاستشارة، والجلسة ببلاش لأنه طالب الجامعة معهوش فلوس"، وتطالب "نجيب" بتوفير مركز استشارات نفسية في الجامعات "لازم الجامعات توفر مركز نفسي للطلاب داخل الجامعة، الجامعة الأمريكية فيها مركز نفسي للطلاب".









خلال عام كامل من الجلسات المجانية، كانت أغلب الحالات تعاني من اكتئاب نفسي "جت لي حالات بنات وشباب من كليات عملية ونظرية، لكن معظم الشباب كانوا من كليات الطب والهندسة لأن الشباب يقبلون علي تخصص الهندسة أكثر من البنات"، تعاني أغلب الحالات من مشاكل نفسية بسبب غياب الدعم الأسرى "الطلاب كانوا حاسين أنهم معزولين ومفيش تواصل بينهم وبين أهلهم، وتعاني معظم الحالات من ضغوط في المذاكرة أو ضغوط مالية أو أسرية أو مشاكل في العمل أو إحساس بالوحدة". تختلف شكل الجلسات علي حسب الحالة، تشرح "نجيب" أنواع الاستشارات النفسية التي تقدمها للطلاب "ممكن جلسات علاج تقليدية أو جلسات جماعية أو علاج بالرسم أو الموسيقى أو الكتابة أو اليوجا لأنه بيخرج طاقة سلبية"، قد نلجأ إلى أحد أفراد الأسرة إذا كانت الحالة متاخرة" إذا كانت حالة المريض صعبة أو في المراحل الأخيرة قبل الانتحار، نلجأ إلي الأسرة لان المريض يحتاج في هذا الوقت للمعاملة الخاصة وتواصل وتفهم لمشاعره، والاستماع لمشاكله وعدم التقليل منها، والحب والدعم الأسري".

تصف "نجيب" حالة الاكتئاب، بأنها حالة من عدم قبول الحياة والإحباط المستمر ويفقد المريض الشغف بالأشياء التي يحبها "لو بيحب الرياضة يبطلها، يبطل يخرج مع أصحابه"، وتتغير ساعات نومه وكمية الطعام التي يأكله"، ويحتاج مريض الاكتئاب إلي استشارات نفسية وجلسات علاج نفسي ودعم الأسرة والاستماع لمشاكله" نحس بيه ونسمع له "، تختلف نوعية وعدد جلسات العلاج علي حسب الحالة، قد يحتاج المريض من 12 إلى 20 جلسة إذا حالته أعلى من المتوسط، وتحتاج الحالات الصعبة إلي الجلسات والدواء.



