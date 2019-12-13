عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي



وحدد مسئولو الزمالك في طلباتهم خلال الشكوى المقدمة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالحصول على تعويض مالي قدره 5 مليون يورو من وراء انضمام اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي بداعي استمرار عقده مع الفريق وعدم أحقيته في التوقيع لأي نادي آخر.



ويتمسك مسئولو الزمالك بحقهم في اللاعب وقانونية العقد الموقع بين الطرفين وعدم جواز انضمام كهربا لأي نادي آخر.



وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل..



جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.. ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.‎



وأبدى حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إستيائه الشديد من طريقة تناول وسائل الإعلام لقضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق مع النادي الأهلي.



وشدد على أن مسألة عدم قيد كهربا أو قيده لا تؤثر على الشكوى من الأساس، مشيرًا إلى وجود عقد في الاتحاد المصري لكرة القدم خاص باللاعب مع الزمالك من الأساس.



طلب مسئولو نادي الزمالك الحصول على توقيع 5 مليون يورو من وراء انضمام محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق إلى صفوف النادي الأهلي.