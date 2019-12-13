جامعة عين شمس تكرم ليلي علوي فى ندوة حول دور الفن فى المجتمع

أعلنت جامعة عين شمس، عن ندوة للفنانة ليلي علوي، يوم الثلاثاء القادم، وذلك تكريما لها، فى حوار مفتوح بين ليلي علوي مع شباب جامعة عين شمس حول دور الفن في خدمة قضايا المجتمع، وستدير الندوة الكاتبة الصحفية آمال عثمان.



يذكر أن الندوة تحت رعاية كل من رئيس جامعة عين الشمس "محمود المتيني"، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "نظمي عبد الحميد"، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وستقام الندوة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة.





ويشار إلى أن آخر أعمال النجمة ليلى علوي، فيلم "التاريخ السري لكوثر".



"التاريخ السري لكوثر" من بطولة "ليلى علوي، زينة، ومحسن محيي الدين، وعبدالرحيم حسن، وأحمد حاتم، وفراس سعيد، وإيناس كامل"، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.​



ليلي علوي



ولدت من أب مصري وأم يونانية. بدأت حياتها الفنية وهي مازالت صغيرة لم تتجاوز السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء، وكان أول ظهور لها فى المسرح فى عمر الخامسة عشر من خلال مسرحية "ثماني ستات" للمخرج جلال الشرقاوي، ثم بعد ذلك انطلقت فى عالم الفن وقدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة سواء فى المسرح أو التليفزيون أو السينما.