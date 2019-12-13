Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليلة.. حفل إليسا في جامعة مصر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:58 م
Advertisements
إليسا
إليسا
سيدة صادق
Advertisements
قامت الفنانة "اليسا " بنشر بوستر حفلتها التي ستقام الليلة في الأوبرا على حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وكان البوستر يحتوي على معاد الحفلة وهو الليلة (١٣/١٢/٢٠١٩) وصورة الفنانة "إليسا " .

قامت بالتعليق على الصورة قائلة" :الليلة ، لا استطيع الانتظار، أشوفكم كلكم" تفاعل معها الجمهور بالإعجاب بالبوست وقامو بالتعليق قائلين " مستنينك بفارغ الصبر، فديت أحلى وأجمل ورده جوري".


 يشار إلى أن إليسا شو تقوم بتقديم عدد من أغانى باللهجة المصرية، لأن أغلب الأغنيات قد تكون باللهجة اللبنانية، كما تتعاون مع فريق الشعراء والملحنين والموزعين المصريين داخل ألبوم، ومن الشعراء ملاك عادل، وأغنيتن مع الشاعر بهاء الدين محمد، ونادر عبد الله، أما ملحنين رامى جمال، وثلاث أغنيات لمدين، وعدد أغنيات مع محمد يحيى، أما الموزعين أحمد عبد السلام، وأحمد إبراهيم، ومن لبنان زياد برجي،علي المولى، سهام الشعشاع، سليم عساف، نزار فرنيسي، ومروان خوري. يذكر أن أخر ألبوم لإليسا ألبوم "إلى كل اللي بيحبوني" قدمت فية أغنيه" كرهني "وهي أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال
Advertisements

الكلمات المفتاحية

إليسا

أخبار تهمك

أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

3 سيناريوهات أمام فايلر لتوظيف كهربا في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 15 ساعة

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يومين

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف

منذ حوالي 3 ساعات

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

منذ حوالي 11 ساعة

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة نارية بين زيدان وبيريز في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. "روتانا" تطرح أول أغاني ألبوم إليسا الجديد "مريضة اهتمام"

عاجل.. "روتانا" تطرح ثاني أغاني ألبوم إليسا الجديد "نفسي أقوله"

إليسا تتصدر "أنغامي" بعد تخطي "كرهني" مليون ونصف مشاهدة (فيديو)

إليسا تصور "كرهني" في صربيا

تنطلق من دولة أوروبية.. إليسا تعود لنشاطها الفني

إليسا ترفض "غفران الخيانة" في كليب "كرهني" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:11 م

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

12:59 م

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

12:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status