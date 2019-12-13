اليلة.. حفل إليسا في جامعة مصر

قامت الفنانة "اليسا " بنشر بوستر حفلتها التي ستقام الليلة في الأوبرا على حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وكان البوستر يحتوي على معاد الحفلة وهو الليلة (١٣/١٢/٢٠١٩) وصورة الفنانة "إليسا " .





قامت بالتعليق على الصورة قائلة" :الليلة ، لا استطيع الانتظار، أشوفكم كلكم" تفاعل معها الجمهور بالإعجاب بالبوست وقامو بالتعليق قائلين " مستنينك بفارغ الصبر، فديت أحلى وأجمل ورده جوري".







