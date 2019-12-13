Advertisements
اليلة.. حفل إليسا في جامعة مصر
الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:58 م
Advertisements
سيدة صادق
Advertisements
قامت الفنانة "اليسا " بنشر بوستر حفلتها التي ستقام الليلة في الأوبرا على حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وكان البوستر يحتوي على معاد الحفلة وهو الليلة (١٣/١٢/٢٠١٩) وصورة الفنانة "إليسا " .
قامت بالتعليق على الصورة قائلة" :الليلة ، لا استطيع الانتظار، أشوفكم كلكم" تفاعل معها الجمهور بالإعجاب بالبوست وقامو بالتعليق قائلين " مستنينك بفارغ الصبر، فديت أحلى وأجمل ورده جوري".
يشار إلى أن إليسا شو تقوم بتقديم عدد من أغانى باللهجة المصرية، لأن أغلب الأغنيات قد تكون باللهجة اللبنانية، كما تتعاون مع فريق الشعراء والملحنين والموزعين المصريين داخل ألبوم، ومن الشعراء ملاك عادل، وأغنيتن مع الشاعر بهاء الدين محمد، ونادر عبد الله، أما ملحنين رامى جمال، وثلاث أغنيات لمدين، وعدد أغنيات مع محمد يحيى، أما الموزعين أحمد عبد السلام، وأحمد إبراهيم، ومن لبنان زياد برجي،علي المولى، سهام الشعشاع، سليم عساف، نزار فرنيسي، ومروان خوري. يذكر أن أخر ألبوم لإليسا ألبوم "إلى كل اللي بيحبوني" قدمت فية أغنيه" كرهني "وهي أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال
Advertisements