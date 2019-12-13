Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول ترخيص للتنقيب عن النفط في لبنان

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:57 م
Advertisements
حقل نفط
حقل نفط
Advertisements
أصدرت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية فى حكومة تصريف الأعمال، أول ترخيص لتجمع شركات “توتال” – “إيني” – “نوفاتيك” للتنقيب عن النفط والغاز في بلوك 4.

وأكدت، ندى بستاني وزيرة الطاقة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، أن هذا الحدث هو نتيجة الجهود المتراكمة خلال تولّي الوزراء السابقين منذ العام 2009، وكان أهمّها إعداد القوانين والمراسيم اللازمة، وإطلاق دورات التراخيص الأولى والثانية، وصولاً لتوقيع العقود بالبلوكين 4 و9.

وأوضحت أن حفر البئر الاستكشافي الأول في البلوك رقم 4 ستقوم به السفينة التابعة لشركة “فينتادج” والموجودة في مصر، ونتوقع أن تصل إلى لبنان خلال شهر يناير 2020 وتأخذ مرحلة الحفر شهرين ونعرف إذا كان هناك اكتشاف أو لا”، لافتة إلى أنه “عالميا نسبة النجاح تكون 1 من أصل 3 آبار استكشافية”.

وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك العمل سيؤدي إلى الحصول على معلومات مهمة عن النظام الجيولوجي البترولي في بحر لبنان، ما ينعكس إيجاباً على باقي البلوكات، وعلى دورة التراخيص الثانية.

وأكدت بستاني أن هناك رغبة كبيرة لإطلاق ثاني دورة تراخيص ستبدأ في 31يناير المقبل.

وبعد كلمتها، سلّمت بستاني رخصة الحفر لأول بئر استكشافي في البلوك رقم 4 لمدير شركة توتال.
Advertisements

أخبار تهمك

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يومين

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. الأهلي يقدم صفقته الجديدة بفيديو "كهربائي"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ ساعتين

أزمة نارية بين زيدان وبيريز في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

منذ أقل من ساعتين

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

عاجل.. أول ظهور لكهربا بقميص الأهلي (صورة)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ ساعة و نصف

الفنان محمد محمود عبدالعزيز يفتتح مسجد الراحل هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ 34 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

01:23 م

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

12:46 م

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status