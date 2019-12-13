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محافظ القاهرة يتفقد قافلة طبية بالأسمرات للكشف على أهالي الحي وأطفالهم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:52 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عقب صلاة الجمعة انطلاق فعاليات القافلة الطبية بحي الأسمرات ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" للكشف عن أمراض العيون ومحاربة العمى لأهالي الحي بمدرسة تحيا مصر الابتدائية بالأسمرات، تحت رعاية مجلس الوزراء ودعم مؤسسة " صناع الخير " ونادي روتاري العبور، بحضور د. مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وأكد المحافظ إن قوافل المبادرة الطبية لحماية عيون أطفالنا وسكان المناطق الأكثر احتياجاَ لدعم كافة شرائح المجتمع وخاصة غير القادرين تواصل نشاطها بمناطق القاهرة لتقديم خدماتها، حيث تقوم بالكشف على عيون طلاب المدرسة والأهالي من كبار السن، بالإضافة إلى صرف الأدوية مباشرة للتلاميذ والحالات الذين يعانون من مشاكل فى العيون، كما سيتم أخذ مقاييس للنظارات للذين يتم فحصهم وتشخيصهم ويحتاجون إلى نظارات، مضيفاَ أن فعاليات القافلة ستشمل توقيع الكشف عليهم بواسطة استشاريين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. 

كما ثمن المحافظ تعاون وشراكة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم وتنمية كافة القطاعات الخدمية وخاصة القطاع الصحي ورفع المعاناة عن المواطنين خاصة غير القادرين.

وشهد المحافظ فعاليات القافلة الطبية المتخصصة للأطفال والتي نظمتها مديرية الشئون الصحية بالمركز الطبي 2 بحي الأسمرات، والتي شملت الكشف الطبي الكامل على جميع حالات الأطفال التي تتقدم من سكان حي الاسمرات والمناطق المجاورة، وتقديم الأدوية والعلاج الطبي اللازم لهم بالمجان، مع إمكانية نقل الحالات في حالة الاحتياج إلى مستشفيات كبرى مجاورة ومجهزة لاستكمال باقي الفحوص. 

ويستقبل المركز الطبي 1، 2 بالاسمرات أكثر من 700 حالة ومريض يومياَ بقيمة كشف جنيهاَ واحداَ، وينظم حملات توعية مستمرة بشأن أهمية النظافة وتنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة وصحة المرأة، ويضم سيارتين اسعاف تعمل على مدار الساعة لتلقي ونقل أية حالات طارئة من أهالي وسكان الحي.
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