عاجل.. عمرو أديب يؤدي واجب العزاء لوادة المخرج شريف السقا (صور)





وانهارت والدة المخرج شريف السقا من البكاء أثناء الجنازة التي أقيمت في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، وكان من ضمن المتواجدين الفنانة رجاء الجداوي، التي شاركة أمس، عقب خبر وفاته، منشورًا تودعه من خلاله.





وكان السقا توفي ـأمس، أثر حادث على الطريق الدائري، وشريف كان مخرج لمدة 20 سنة لبرنامج القاهرة اليوم بقناة أوربت، وهو أيضا أحد مخرجي التليفزيون المصري الذين أستعانت بخبراتهم القنوات الفضائية..

قام الإعلامي عمرو أديب بتقديم واجب العزاء لأسرة المخرج شريف السقا، مخرج برنامج "الحكاية" الذي يقدم على فضائية قناة mbs مصر.