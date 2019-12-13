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صرف 124 ألف جنيه مستحقات وتعويضات لـ 6 مصريين بالأردن

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:48 م
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بوابة الفجر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تعويض الدفعة الواحدة للورثة، وبلغت 4962 دينارًا أردنيًا، أي ما يوازى 124 ألف جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن حل شكوي العامل "نادر.ع.ع" ضد كفيله "أحمد.ص" بحصول العامل علي إجازة سنوية لمدة شهرين.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى مع المستشار العمالى بالأردن، أشرف الحرايرى، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسؤولى الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة العامل "علي.ر" ضد الكفيل "أحمد.س" وصرف مبلغ ٥٠٠ دينار ما يعادل ١٢٥٠٠جنيه مصري واستلام جواز السفر.

كما تم حل شكوي "مصطفي.م.م" ضد الكفيل "سامر.م" حجز، وصرف مبلغ ٢٥٠٠دينار ما يعادل ٦٢٥٠٠ جنيه مصري واستلام جواز السفر، وحل شكوي العامل "محمد.أ" ضد الكفيل "أمجد.م" وصرف مبلغ ١١٠٠ دينار، ما يعادل ٢٧٥٠٠ جنيه مصري واستلام جواز السفر، وشكوي العامل "عابد. س" ضد الكفيل "قاسم.أ" وصرف مبلغ ٢٥٠ دينارا، ما يعادل ٦٢٥٠ جنيها مصريا.

وتم صرف راتب تقاعد لورثة المرحوم "إبراهيم.م.أ" من أول يناير 2018 تاريخ الوفاة، مع صرف مبلغ 5٠٠ دينار، ما يعادل 12500 جنيه مصري مصروفات جنازة، وصرف راتب تقاعد لورثة المرحوم إسماعيل.ع.أ"، وذلك بعد تقديم شكوي للضمان الاجتماعي بحدوث حادث للمتوفي مع عدم إدراج الشركة اسمه في الضمان الاجتماعي، وقد أدت الشكوي إلي صرف راتب للورثة وتم أيضا استلام مبلغ نقدي كتعويض، وصرف تعويض الدفعة الواحدة لورثة المرحوم أسامه بقيمة ١١٢.٥٠ دينار ما يعادل ٢٨٠٠جنيه مصري. 



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