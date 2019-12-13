محمد كيلاني ينشر صورة جديدة من كواليس "فلانتينو"

نشر الفنان الشاب محمد كلاني، صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة برفقة الفنانة هدي المفتي وطارق الابياري والمخرج رامي امام، وكان مرتدي "جاكيت باللون الاسود ونضارة".







وعلق كيلاني، على الصورة قائلًا: "اولاد فلانتينو 2020 استنونا في رمضان ان شاء الله".





ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"بإذن الله بالتوفيق ومن نجاح إلي نجاح" وأضاف آخرمنتظرينك"، وفي السياق ذاته علق الفنان طارق الابياري قائلًا:"ربنا يوفقنا يارب".



مسلسل "فلانتينو"، تدور أحداثه في إطار كوميدي، مقرر عرضه رمضان2020، ويشارك في بطولته الزعيم عادل امام، وهدي المفتين وبدرية طلبه، وداليا البحيري، وطارق الابياري، دلال عبد العزيز، سليمان عيد، والمسلسل من إخراج رامي امام.