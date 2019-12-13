شاهد.. عرضا تعريفيا بتفاصيل النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقرير عن تفاصيل النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، والمقرر انطلاقه غدًا ويستمر حتى 17 ديسمبر في مدينة شرم الشيخ.





وأوضح التقرير، أن وصل عدد المشاركين في عملية التسجيل لحضور المنتدى إلى نحو 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة، مقابل العام الماضي والذي شهد تسجيل 122 ألف شاب وفتاة من 194 دولة.



