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شاهد.. عرضا تعريفيا بتفاصيل النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ
الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:46 م
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هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقرير عن تفاصيل النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، والمقرر انطلاقه غدًا ويستمر حتى 17 ديسمبر في مدينة شرم الشيخ.
وأوضح التقرير، أن وصل عدد المشاركين في عملية التسجيل لحضور المنتدى إلى نحو 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة، مقابل العام الماضي والذي شهد تسجيل 122 ألف شاب وفتاة من 194 دولة.
حيث يناقش المنتدى هذا العام الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.
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