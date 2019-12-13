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كهربا ليس الأول.. "الترانزيت" طريق الأهلي المفضل للصفقات السوبر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:45 م
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كهربا
كهربا
عبدالقادر عرابي
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تعاقد النادي الأهلي رسميًا اليوم الجمعة مع المهاجم الدولي المصري ولاعب نادي الزمالك محمود عبدالمنعم كهربا لمدة أربعة مواسم تبدأ من يناير القادم.

وأعلن النادي الأهلي خبر التعاقد مع كهربا على موقع النادي الرسمي، وتناقت وسائل الإعلام اللاعب بقميص النادي الأهلي، لينتهي بذلك مسلسل الجدل المثار حول اللاعب.

وقام كهربا بفسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، الذي التحق به قبل أقل من ستة أشهر فقط، لتواصل مسلسل الصفقات "الترانزيت" التي تنتقل لأحد الإندية لمدة ستة أشهر أو عام، قبل أن تحط الرحال في القلعة الحمراء.

واشتهر النادي الأهلي باقتناص مثل تلك الصفقات، والتي تكون إما هربًا من تعنت أنديتها الأساسية، أو إستغلالًا لفشل أحدهم في الإحتراف الخارجي.ونلقي لكم الضوء على أبرز تلك الصفقات في السنوات الماضية.

محمد بركات
لم تكن صفقة ترانزيت بمعنى الكلمة، لكنها كانت إستغلال لوضعية بركات الصعبة في الإحتراف الخارجي لا سيما مع نادي الأهلي القطري، الذي إنضم منه للنادي الأهلي ومكث مع الأحمر 8 سنوات حقق خلالها الكثير من النجاحات الفردية والجماعية، لاسيما جائزة BBC كأفضل لاعب في أفريقيا.

عماد النحاس
كان أحد عناصر فريق الأهلي الذهبي الذي تم تكوينه عام 2004 وأكل الأخضر واليابس في أفريقيا لعدة سنوات، ذهب لإعارة قصيرة لنادي النصر السعودي في يناير عام 2004، ليعود بعد ذلك للنادي الأهلي في نهاية موسم 20032004.

أحمد فتحي
ذهب نجم الإسماعيلي السابق لنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي عام 2007، حيث لم يظهربشكل جيد هناك، ليعود مرة أخرى لمصر من بوابة النادي الأهلي، الذي يلعب له حتى الآن.

سيد معوض
انضم لناي طرابزون سبور التركي عام 2008 لفترة قصيرة، عاد بعدها للنادي الأهلي في نفس العام، ويصبح أحد أهم عناصر القلعة الحمراء.

أحمد حجازي
ذهب لنادي فيرونتينا الإيطالي من النادي الإسماعيلي، وبعد فترة صعبة تخللها إصابتين بالرياط الصليبي للاعب، عاد مرة أخرى للنادي الأهلى في صفقة مجانية عام 2015.

عمرو السولية
لعب موسمًا واحدًا مع نادي الشعب الإماراتي عام 2015، إنضم بعده للنادي الأهلي في يناير عام 2016 حيث مازال يدافع عن ألوانه حتى الآن.

حسين الشحات
نجم الأهلي الحالي، ذهب في يناير عام 2018 لنادي العين الإماراتي ومكث بالفريق عامًا واحدًا شهد العديد من النجاحات، قبل أن ينضم للأهلي في يناير الماضي عام 2019.

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