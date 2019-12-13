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"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:45 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من الأمس، ولكن اليوم هناك هدوء في نشاط الرياح مع سطوع الشمس، وانحصار فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا فقط.

وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية بحوالي درجتين، ومتوقع خلال الأيام القادمة تقلبات جوية بين نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة غدًا على محافظات شمال البلاد، خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة، مع وجود فرص لتساقط أمطار في نهاية اليوم على السواحل الشمالية الغربية وتحديدًا عند السلوم والضبعة ومطروح.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرار لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يوم الأحد، وتساقط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة تمتد لتصل حتى شمال الصعيد، تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء، موضحًا أنه اعتبارًا من يوم الاثنين تستقر الأجواء نسبيًا على محافظات الجمهورية وخاصة على القاهرة والوجه البحري.
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