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الشيخ محمد بن راشد يحتفي بتصدر الإمارات عددا من المؤشرات العالمية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:10 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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احتفى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الجمعة، بتصدر بلاده عددا من مؤشرات التنافسية العالمية للعام الجاري.

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالإمارات يتناول أبرز المؤشرات التي تفوقت فيها البلاد عالميا، والتي يأتي على رأسها صدارتها دول العالم في مؤشر توافر الخبرات العالمية، وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2019، قائلا: "أفضل دولة.. نحبها ونعشقها".

وأبرز المقطع المصور للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالإمارات أيضا صدارة الإمارات عالميا في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كأفضل دولة على مستوى العالم في هذا المؤشر، ووفقا لتقرير التنافسية الرقمية العالمية لعام 2019.

وحسب تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، فإن الإمارات جاءت في صدارة ترتيب دول العالم في مؤشر مرونة الاقتصاد، كما تصدرت الإمارات دول العالم في مؤشر غياب البيروقراطية، وفقا للتقرير ذاته.

وجاءت الإمارات أيضا في الترتيب الأول عالميا في مرونة قوانين الإقامة، وتصدرت الإمارات دول العالم في ريادة الأعمال، وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2019، واحتلت الإمارات الترتيب الأول بين دول العالم في مؤشر المسؤولية الاجتماعية.

ووفقا لتقرير تنافسية السياحة والسفر جاءت الإمارات كأفضل دولة في مؤشر تغطية شبكة الهاتف النقال.

ووفقا لمؤشر الازدهار لعام 2019 جاءت الإمارات كأفضل دولة عالميا في قلة التبذير في الإنفاق الحكومي، وأيضا مؤشر عمق المعلومات الائتمانية (0-6).

وجاءت الإمارات الدولة الأفضل في العالم في نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج إلى الإمارات، وأيضا تصدرت دول العالم في مؤشر إنتاجية العمل لكل موظف، وفقا لتقرير مؤشر الابتكار العالمي 2019.

وأوضح تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 أن الإمارات هي أفضل دولة عالميا في سهولة الحصول على الكهرباء.

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