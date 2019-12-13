رئيس أساقفة سبسطية: القدس تعاني انقطاع الكهرباء ولا تجد من يقدم الدعم

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس لدى استقباله اليوم وفدا من شركة كهرباء القدس، إن شركة كهرباء القدس هي احدى المؤسسات القليلة الفلسطينية الباقية في العاصمة الموعودة وتتعرض باستمرار لضغوط مالية كبيرة وتهديدات اسرائيلية بقطع التيار الكهربائي عن عدد من المحافظات مما سيلحق أضرارا جسيمة ليس فقط بالمنازل واهلها وانما بكثير من المصانع والمستشفيات والشركات وكل المجالات العامة وحماية هذه الشركة والمحافظة على بقائها واستمرار عملها وخدماتها إنما تعتبر واجبا وطنيا بامتياز.





تابع "حنا": لقد تحدث الكثيرون عن ضرورة وضع حد لسرقة التيار الكهربائي وعدم دفع الكثيرين للمستحقات وأهمية ملاحقتهم قانونيا وبكل صرامة حتى يكون هذا الأجراء رادعا فعليا وليس مجرد كلام وبيانات ولقد سبق في الماضي ان تعرضت الشركة لازمات مماثلة وقررت السلطة التعامل بجدية ودفع ما عليها من مستحقات وتقديم القروض والمساعدات المالية لكي تسدد الشركة ما عليها من ديون ومع مرور الزمن عادت الأزمة مجددا هذه الايام وتصاعد التهديد بقطع التيار على عدد من المحافظات مما قد يؤدي في النهاية الى انهيار الشركة بشكل كلي وهذا ما لا يتمناه اي فلسطيني.





وأضاف: نحن نسمع الجميع يتحدثون عن القدس وصمودها ودعم أهلها وبقائهم في المدينة المقدسة وهاهي أحدى مؤسساتها تعاني من المأزق المالي ولا تجد من يستجيب فعليا ويقدم الدعم اللازم لضمان بقاء هذه المؤسسة الصامدة والصابرة.



