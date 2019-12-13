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بعد انضمامه للأهلي.. كشف حساب كهربا بالكامل مع الأندية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:41 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة تعاقده رسميًا مع محمود عبد المنعم "كهربا" لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقد مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وأصبح كهربا أول الصفقات التي يبرمها النادي الأحمر لدعم صفوف فريق الكرة الأول بداية من يناير المقبل.

وسينتظم كهربا في تدريبات الأهلي غدًا السبت حيث سيخوض تدريبات تأهيلية منفردة ثم ينتظم في المران الجماعي.

وقدم كهربا مسيرة مميزة مع الأندية التي لعب لها بداية من إنبي وحتى المحطة الأخيرة مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي

ونستعرض في هذا التقرير أرقام "كهربا" طوال مسيرته مع الأندية التي مثلها :-

الزمالك
لعب 68 مباراة سجل 25 هدف وصنع 19 هدف 

اتحاد جدة السعودي
لعب 53 مباراة سجل 24 هدف وصنع 9 أهداف

إنبي
لعب 35 مباراة سجل 8 أهداف صنع 2 

لوزرين السويسري
لعب 19 مباراة سجل 7 أهداف صنع هدف

جراسهوبر السويسري
لعب 17 مباراة سجل هدفين صنع هدفين 

ديسبورتيفو أفيس البرتغالي
لعب 5 مباريات سجل هدف وحيد.
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