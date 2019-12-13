Advertisements
Advertisements
Advertisements

"مهربة جمركيا".. إحباط ترويج 25 ألف عبوة سجائر بالواحات

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:37 م
Advertisements
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على ثلاثة أشخاص، بحوزتهم 25 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا قبل طرحها للبيع بالأسواق، بالواحات البحرية، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الواحات عن قيام ثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة القسم، بتهريب كميات كبيرة من السجائر المستوردة المغشوشة (مهربة جمركيًا) مجهولة المصدر وبدون فواتير مستخدمين سيارتين، وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بالسيارتين المشار إليهما بطريق الواحات بدائرة القسم، وبحوزتهم (50) كرتونة سجائر مهربة جمركيًا، بإجمالي (25) ألف علبة، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتجميع كميات كبيرة من السجائر المستوردة المغشوشة والمهربة جمركيًا ومجهولة المصدر بدون فواتير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
Advertisements

أخبار تهمك

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ ساعتين

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. الأهلي يقدم صفقته الجديدة بفيديو "كهربائي"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الفنان محمد محمود عبدالعزيز يفتتح مسجد الراحل هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ 37 دقيقة

خاص- عبد الحفيظ يكشف موعد انتظام كهربا في تدريبات الأهلي

منذ 35 دقيقة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يومين

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ ساعة و نصف

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

أزمة نارية بين زيدان وبيريز في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 14 ساعة

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف

منذ ساعتين و 26 دقيقة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

منذ أقل من ساعتين

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

01:23 م

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

12:46 م

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status